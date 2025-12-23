close global

Tim Coronel, GPFans

VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor: "Nee, nul vertrouwen" | GPFans Eindejaarsgesprek

VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor: "Nee, nul vertrouwen" | GPFans Eindejaarsgesprek

Remy Ramjiawan

In deze editie van het GPFans Eindejaarsgesprek spreken we Tim Coronel over zijn kijk op het afgelopen Formule 1-seizoen.

VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor:
VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor: "Nee, nul vertrouwen" | GPFans Eindejaarsgesprek

  • 8 minuten geleden
'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'
Compressiefoefje

'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'

  • 1 uur geleden
Verstappen trots op GT3-team:
Verstappen Racing

Verstappen trots op GT3-team: "Dat was ook ons doel aan het begin van het jaar"

  • 1 uur geleden
'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'
Compressiefoefje

'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'

  • 2 uur geleden
  • 4
 Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media:
Max Verstappen

Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"

  • 3 uur geleden
  • 2
 Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco
Lando Norris

Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco

  • Vandaag 12:34
  • 1
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
200.000+ views

FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi

  • 8 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

  • 20 december

