Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco
Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco
Wereldkampioen Lando Norris geniet momenteel van zijn welverdiende winterpauze. De Engelsman kon in Abu Dhabi eindelijk zijn wereldtitel veiligstellen en werd de afgelopen dagen in Monaco gespot.
Na een lang seizoen, waarin Oscar Piastri in de beginfase het momentum had en Max Verstappen in de tweede helft van het jaar sterk terugkwam, bleek Norris uiteindelijk de sterkste. Het McLaren-duo snoepte geregeld punten van elkaar af, waardoor Verstappen ineens weer een kans had. In Abu Dhabi hoefde Norris echter alleen het podium te behalen om zijn eerste kampioenschapsgoud te pakken, en dat lukte zonder veel moeite.
Kampioenschap
In de dagen na de finale in Abu Dhabi verscheen Norris op het FIA-gala in Oezbekistan, waar hij officieel de wereldbeker uitgereikt kreeg. Verstappen moest verstek laten gaan, omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Via een videoboodschap feliciteerde hij Norris alsnog. Teamgenoot Piastri was wel aanwezig bij de festiviteiten en deelde mee in de feestvreugde.
Op weg naar het nieuwe jaar houdt Norris zich stil op social media, maar hij werd wel in Monaco gezien de plek waar hij ook woont.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor: "Nee, nul vertrouwen" | GPFans Eindejaarsgesprek
- 7 minuten geleden
'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'
- 59 minuten geleden
Verstappen trots op GT3-team: "Dat was ook ons doel aan het begin van het jaar"
- 1 uur geleden
'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'
- 2 uur geleden
- 4
Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"
- 3 uur geleden
- 2
Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco
- Vandaag 12:34
- 1
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december