Wereldkampioen Lando Norris geniet momenteel van zijn welverdiende winterpauze. De Engelsman kon in Abu Dhabi eindelijk zijn wereldtitel veiligstellen en werd de afgelopen dagen in Monaco gespot.

Na een lang seizoen, waarin Oscar Piastri in de beginfase het momentum had en Max Verstappen in de tweede helft van het jaar sterk terugkwam, bleek Norris uiteindelijk de sterkste. Het McLaren-duo snoepte geregeld punten van elkaar af, waardoor Verstappen ineens weer een kans had. In Abu Dhabi hoefde Norris echter alleen het podium te behalen om zijn eerste kampioenschapsgoud te pakken, en dat lukte zonder veel moeite.

Artikel gaat verder onder video

Kampioenschap

In de dagen na de finale in Abu Dhabi verscheen Norris op het FIA-gala in Oezbekistan, waar hij officieel de wereldbeker uitgereikt kreeg. Verstappen moest verstek laten gaan, omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Via een videoboodschap feliciteerde hij Norris alsnog. Teamgenoot Piastri was wel aanwezig bij de festiviteiten en deelde mee in de feestvreugde.

Op weg naar het nieuwe jaar houdt Norris zich stil op social media, maar hij werd wel in Monaco gezien de plek waar hij ook woont.

Gerelateerd