Red Bull Racing komt in 2026 voor het eerst met een deels eigen power unit uit. Oliver Mintzlaff, de CEO van moederbedrijf Red Bull GmbH, schrok zich dood van de kosten, maar hij wil de droom van de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz wel uit laten komen.

Red Bull behaalde de eerste grote successen met Renault in het V8-tijdperk, maar de Franse motorleverancier kwam op een achterstand terecht, toen de hybride-power units werden geïntroduceerd. De energiedrankfabrikant stapte in 2019 over op de Honda-krachtbron en sleepte nog eens vier rijderskampioenschappen met Max Verstappen en twee constructeurstitels binnen. Maar vanaf 2026 ontwikkelt Red Bull Powertrains een eigen motor, al gebeurt het wel in samenwerking met Ford. Waar Red Bull verantwoordelijk is voor de verbrandingsmotor en een gedeelte van de power unit, houdt Ford zich vooral bezig met de batterij.

Mintzlaff schrok van de kosten van een eigen power unit

"Voor ons wordt het vooral interessant om te zien hoe we het gaan doen met onze eigen motor", vertelde Mintzlaff tegenover De Telegraaf. "Ik weet nog dat teamoprichter Dietrich Mateschitz mij dat enkele jaren geleden vertelde, dat we een eigen motor gingen bouwen. Ik dacht bij mezelf: what the f*ck, wat betekent dat? En toen hoorde ik ook nog eens wat het zou gaan kosten..." Inclusief de onderzoeken ernaar en de ontwikkelingen ervan, kan de bouw van een eigen power unit oplopen tot honderden miljoenen euro's.

De grote droom van Mateschitz

"Maar het was zijn grote droom en de complimenten voor Christian Horner, hoe hij de juiste mensen heeft gevonden voor die afdeling", vervolgde de Duitser. "Ik hoop nu vooral dat we met z’n allen die grote droom van Dietrich kunnen laten uitkomen. Dat we ook in het nieuwe tijdperk weer gaan winnen en nieuwe succesverhalen zullen schrijven. Ik denk dat dit een geweldig verhaal wordt, met onze twee teams: twee jonge coureurs bij het talententeam en Isack Hadjar die een kans krijgt naast Max. Dit past bij Red Bull, we vinden de beste talenten voor de beste posities. Ik denk dat we het overall gezien best aardig gedaan hebben de laatste 21 jaar."

