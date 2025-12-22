Verstappen prijst Alonso: "Die heb ik liever in de auto dan 99 procent van de grid"
Max Verstappen heeft grote bewondering voor Fernando Alonso. De Nederlander stelt dat hij zelf misschien tegen de leeftijd van Alonso al de motivatie zou hebben verloren, en dat het rijden in het middenveld ook veel vergt van een oud-kampioen. In gesprek met Viaplay geeft hij tegelijkertijd aan dat Alonso, zodra er een kans is, direct de ‘vechter’ in zichzelf naar boven laat komen.
Verstappen heeft eerder al meerdere keren aangegeven dat hij op Alonso’s leeftijd waarschijnlijk niet meer in de Formule 1 zou zitten. Niet alleen de motivatie kan dan een rol spelen, ook fysieke ongemakken gaan meespelen. “Ik zat met Fernando ook in het vliegtuig naar Qatar. Daar heb je het dan wel over… Hij is 44, dus ik vroeg: hoe zie jij dat eigenlijk zelf? Het grootste probleem zijn dan de fysieke ongemakken. Je hebt wat meer last van je lichaam. Deze auto’s zijn sowieso niet het prettigst om mee te rijden. Het is echt zwaar, en als je wat ouder bent, voel je dat nog meer: je schouder, je rug, je nek”, aldus Verstappen. Hij benadrukt: “Persoonlijk denk ik dat als ik 40 of 44 ben, ik niet meer hetzelfde ben als nu. Misschien ook al niet qua motivatie.”
Motivatie
Op die leeftijd stelt tafelgenoot Mike Hezemans dat coureurs ook andere prioriteiten hebben, zoals tijd vrijmaken voor hun kinderen. “En als je dan ook nog niet in een topauto zit, wordt het helemaal lastig,” bevestigt Verstappen. Toch ziet hij bij Alonso de vechter naar boven komen wanneer er echt iets te halen valt: “Ik denk echt dat als Fernando in een topauto zit… zoals in 2023, en hij kan meedoen voor het podium, dan zie je de vechter weer naar boven komen. Als je twee keer wereldkampioen bent geweest en al veel hebt gewonnen, en je rijdt voor P10 rond, dan zou ik misschien niet tot het gaatje gaan.”
Talent Alonso
Daarnaast twijfelt Verstappen geen moment aan het talent van de coureur die in 2005 Michael Schumacher van de troon stootte: “Als je Fernando in je auto hebt voor Le Mans, dan is dat een goede. Die heb ik liever in de auto dan 99 procent van de grid.”
