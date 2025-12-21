Max Verstappen is het niet eens met hoe de huidige ladder van juniorklasses richting de Formule 1 gevormd is. De Formule 2 is onvermijdelijk geworden door regelaanpassingen van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De coureur van Red Bull Racing legt samen met Gabriel Bortoleto uit welk probleem er daardoor ontstaan is.

Zo'n tien jaar geleden introduceerde de FIA een systeem van superlicentiepunten, waarbij een coureur 40 van deze punten moet behalen in drie seizoenen om een 'F1-rijbewijs' te verdienen. Kampioenschappen die niet onder de FIA vielen, werden hierbij flink benadeeld en leverden minder superlicentiepunten op, ook al was het van hoog niveau. En jonge coureurs willen natuurlijk in klasses rijden waar zoveel mogelijk superlicentiepunten worden uitgedeeld. Iedereen moet nu eigenlijk de Formule 4, Formule Regional, Formule 3 en Formule 2 volgen en kan er niet van afwijken. Klasses als de Formule Renault 3.5 en 2.0, Formule BMW, Formule Ford om maar een paar te noemen, bestaan door de FIA-wijzigingen niet meer of spelen totaal geen rol meer bij de ontwikkeling van jonge coureurs. Ook de originele Formule 3, waar Verstappen in 2014 reed, moest eraan geloven en verdween gauw na de introductie van superlicentiepunten.

Verstappen bekritiseert ladder van juniorklasses richting F1

"Volgens mij is de Formule 2 een heel lastig kampioenschap om al je talent in te kunnen laten zien", begon Verstappen bij Pelas Pistas. "De echt grote talenten zullen altijd wel in de spotlight terechtkomen, maar als je net dat extra jaartje nodig hebt, dan is de Formule 2 daar niet de juiste plek voor. Dat komt omdat iedereen richting de Formule 3 en de Formule 2 geduwd wordt tegenwoordig. Er bestaat geen Formule Renault 3.5 meer en... Super Formula is fantastisch, maar het is zo geïsoleerd in Japan, terwijl dat wel een geweldige auto is."

Tegenvallend F2-team kan F1-kansen om zeep helpen

Bortoleto is het met Verstappen eens: "Kimi [Antonelli] heeft de Formule 1 bereikt, [Ollie] Bearman zit in de Formule 1, en ze doen het goed. Maar als je alleen coureurs zou aannemen gebaseerd op de resultaten van F2, dan zou Bearman helemaal niet in F1 horen", aldus de Braziliaan. Verstappen voegde toe: "Nee, en Kimi ook niet." De twee toenmalige Prema-coureurs werden zesde en twaalfde in het kampioenschap. Bortoleto vervolgde: "Er zijn een boel coureurs geweest die de Formule 1 nooit hebben bereikt, ook al hadden ze het wel verdiend, maar ze hebben simpelweg niet bij een daadwerkelijk goed [Formule 2]-team gezeten."

