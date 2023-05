Verstappen al in de buurt van gridstraf, Pérez pakt pole na crash Leclerc | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 7 mei 2023 01:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag in Miami bleek niet de dag van Max Verstappen te zijn, die moest beginnen aan zijn derde versnellingsbak van 2023 en tevens op P9 eindigde tijdens de kwalificatie na een late crash van Charles Leclerc tijdens Q3 in Miami. Verder liet teambaas Christian Horner weten dat de race een loterij wordt en legt Verstappen uit waarom de DRS-keuzes van de FIA in Miami niet logisch zijn. Dit is de GPFans Recap van 6 mei.

Pérez pakt pole in Miami na vallen van rode vlag, Verstappen moet genoegen nemen met P9

Na een dominante derde vrije training verliep de kwalificatie op zaterdagavond voor Max Verstappen niet volgens plan. Terwijl de Nederlander zondag vanaf P9 moet starten na een late crash en safety car gecreëerd door door Charles Leclerc, veroverde concurrent Sergio Pérez pole position voor Fernando Alonso en Carlos Sainz.

Waarom werd Q3 tijdens de kwalificatie in Miami na crash Leclerc niet hervat?

Met nog een minuut en 37 seconden te gaan verscheen er tijdens Q3 in Miami een rode vlag. De reden: een crash van Charles Leclerc, die tijdens zijn laatste snelle ronde de muur raakte nadat hij de controle over zijn Ferrari op hoge snelheid kwijt was geraakt. Daar waar een rondje binnen een minuut en dertig seconden afgerond kan worden, werd Q3 niet meer hervat. Waarom niet?

Red Bull moet voor tweede keer dit seizoen versnellingsbak Verstappen verwisselen

Voor de tweede keer in 2023 heeft Red Bull Racing de versnellingsbak van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen moeten verwisselen. Dit kan nu nog zonder gridstraf, maar de Nederlander komt zo wel steeds meer in de buurt van een straf. Er zijn namelijk maar vier versnellingsbakken tijdens een seizoen toegestaan.

Horner blikt vooruit op race van zondag: "Het kan een complete loterij worden"

Christian Horner is eerlijk voorafgaand aan de zondag in Miami. De Brit verwacht niet dat Red Bull Racing de kwalificatie en de race zal domineren. Zeker als er regen gaat vallen, dan wordt het een complete loterij met hoe glad het nieuwe asfalt kan zijn. Dit denkt de teambaas van Sergio Pérez en Max Verstappen.

Verstappen legt oorzaak achter inhaalprobleem Formule 1 uit

Max Verstappen is alles behalve blij met de keuze van de FIA om de DRS-zones op het Miami International Autodrome korter te maken voor de race van zondag. De Nederlander legt uit waarom hij van mening is dat het geen goede keuze is geweest van het autosportorgaan en hoopt dat er in de toekomst langer over na wordt gedacht.