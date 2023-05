Vincent Bruins

Christian Horner verwacht niet dat Red Bull Racing de kwalificatie en de race zal domineren in Miami dit weekend. Zeker als er regen gaat vallen, dan wordt het een complete loterij met hoe glad het nieuwe asfalt kan zijn, volgens de teambaas van Sergio Pérez en Max Verstappen.

Verstappen werd vierde in Vrije Training 1 na een late kwalificatie-run van de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton, terwijl Pérez zich focuste op de racepace en de elfde tijd klokte. De Nederlander stond bovenaan de tijdenlijst in Vrije Training 2. Pérez moest het doen met de vierde stek achter de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

DRS-zones

"Het is een lastige kwestie," legde Horner eerst uit over de DRS-zones. "De DRS werd met 100 meter ingekort [in Azerbeidzjan] en misschien ging het net iets te ver. Misschien moest het worden teruggebracht, misschien met maar 50 meter, omdat iedereen op dezelfde positie leek te blijven, als je keek naar de grid. Dus ja, het was verrassend dat een baan waar het normaal gesproken relatief eenvoudig was om in te halen, plotseling veel moeilijker werd en misschien speelde die verkorte DRS-zone daar een rol in." Ook voor de race op Miami International Autodrome zijn een aantal DRS-zones aangepast.

Regen op nieuw asfalt

"We denken dat Ferrari erg snel zal zijn," zo verwacht de 49-jarige Brit. "Ik denk dat dit circuit bij hun past, vooral in de kwalificatie. Ik denk dat het interessant gaat zijn hoe het nieuwe asfalt een rol gaat spelen in de race. En daarnaast denk ik dat er [op zaterdag] een grote dreiging van regen is en dat het tot zondag kan aanhouden, en dit asfalt zou er dan een complete loterij van maken. Er zijn dus ontzettend veel variabelen, maar het is voor mij duidelijk dat Ferrari er snel uitziet. De coureurs van Toto [Wolff] zetten aan het einde van [Vrije Training 1] ook sterke tijden neer. Het wordt dus interessant om te zien hoe het weekend zich ontvouwt."