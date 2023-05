Jan Bolscher

Zaterdag 6 mei 2023 07:59

Max Verstappen is niet te spreken over de beslissing van de FIA om de DRS-zones op het Miami International Autodrome in te korten voor de race van aanstaande zondag.

Het motorsportorgaan besloot voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan om de DRS-zones op het Baku City Circuit in te korten om te voorkomen dat inhalen te eenvoudig zou worden. Diezelfde beslissing is nu genomen voor het raceweekend in Miami, waar aanstaande zondag de vijfde Grand Prix van het seizoen wordt verreden. De beslissing pakte echter averechts uit in Azerbeidzjan. De inhaalacties waren zowel tijdens de sprintrace als de hoofdrace minimaal, en op zondag voerden Nico Hülkenberg en Esteban Ocon voor het overgrote deel van de race een zogenaamde 'DRS-trein' aan.

DRS-trein

"Ik zou het liefst hebben dat we zonder DRS kunnen races, maar dat is onmogelijk", vertelt Verstappen. Voor ons is het natuurlijk wel een beetje anders, denk ik. Ik bedoel als de auto sneller is dan... Laten we zeggen dat als je vanuit de achterhoede moet komen het niet echt uitmaakt hoelang de zone is, want je pakt de auto voor je toch wel. Maar als de snelheid binnen een tiende ligt, of twee tienden zoals je zag in Bakoe. Als je eenmaal in een DRS-trein rijdt is er geen mogelijkheid. Zelfs als de voorste auto in de trein... De DRS-zone is gewoon niet lang genoeg om een poging te doen."

Combinatie van factoren

Nadenkend over het achterliggende probleem, voegt de tweevoudig wereldkampioen toe: "Dus, wat is dat? Is de DRS-zone te kort? Zijn de auto's niet goed genoeg om op korte afstand te volgen? Ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. De auto's zijn ook wat te zwaar, te stijf. Je kunt niet over een kerb rijden om te proberen een andere lijn te vinden. Iedereen rijdt tegenwoordig ongeveer dezelfde lijn vanwege hoe de auto werkt en hoe stijf de ophanging is. En ja, nu mensen steeds meer downforce in de auto vinden, wordt het waarschijnlijk ook wat moeilijker om te volgen."