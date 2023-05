Lars Leeftink

Zaterdag 6 mei 2023 19:51 - Laatste update: 21:14

Red Bull Racing heeft voor de tweede keer in 2023 in moeten ingrijpen bij de auto van Max Verstappen. Red Bull heeft van vrijdag naar zaterdag de versnellingsbak van de tweevoudig wereldkampioen moeten verwisselen. Dit kan nu nog zonder gridstraf, maar de Nederlander komt zo wel steeds meer in de buurt van een straf.

Het is alweer de derde versnellingsbak van het seizoen, waardoor de Nederlander al bijna aan de limiet zit van vier versnellingsbakken. Red Bull mag dus nog een keer zonder straf de versnellingsbak van Verstappen vervangen, maar elke nieuwe versnellingsbak daarna is een gridstraf. Het is verre van ideaal, na vijf races in 2023. Of het gaat om een probleem of dat het uit voorzorg is gebeurd, is niet duidelijk. Ook Ferrari moest ingrijpen, want de versnellingsbak van Carlos Sainz is vervangen. Het is pas de eerste keer dat de Spanjaard dit meemaakt in 2023, waardoor een gridstraf nog lang niet aan de orde is.

Motoronderdelen

Er zijn ook in de overgang van vrijdag op zaterdag wat motoronderdelen vervangen, zonder dat daar gridstraffen bij komen kijken. Bij Lando Norris, Lance Stroll en Alexander Albon zijn het Exhaust System en de Control Electronics vervangen. Voor al deze coureurs geldt dat dit voor de eerste keer is in 2023, waardoor er geen straf volgt.