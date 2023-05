Waarom werd Q3 tijdens de kwalificatie in Miami na crash Leclerc niet hervat?

Lars Leeftink

Zaterdag 6 mei 2023 23:45 - Laatste update: 23:49

Met nog een minuut en 37 seconden te gaan verscheen er tijdens Q3 in Miami een rode vlag. De reden: een crash van Charles Leclerc, die tijdens zijn laatste snelle ronde de muur raakte nadat hij de controle over zijn Ferrari op hoge snelheid kwijt was geraakt. Daar waar een rondje binnen een minuut en dertig seconden afgerond kan worden, werd Q3 niet meer hervat. Waarom niet?

Het feit dat de kwalificatie niet meer werd hervat was iets positiefs voor onder meer Sergio PĆ©rez, die hierdoor pole position veroverde. Fernando Alonso en Carlos Sainz zullen ook niet klagen met P2 en P3. Voor wie het niet gunstig was, was Valtteri Bottas en Max Verstappen. Beide coureurs hadden voor die rode vlag nog geen tijd genoteerd. Bottas besloot net zoals in Q1 de eerste run over te slaan, terwijl Verstappen tijdens zijn eerste run een fout maakte. Terwijl de Nederlander dus bezig was met een snelle ronde, werd de sessie stilgelegd. Aangezien de sessie niet meer werd hervat, start Verstappen morgen vanaf P9. Maar waarom werd de sessie niet meer hervat?

Artikel gaat verder onder video

Regel FIA

Volgens de regels van de FIA moeten bij een hervatting alle coureurs, in dit geval negen coureurs, de kans krijgen om een rondje af te maken (out lap) en vervolgens een snelle ronde te rijden. Anders heeft een hervatting geen nut. Dit kon dus niet tijdens de kwalificatie in Miami, gezien de overgebleven tijd. Als de FIA had besloten de sessie te hervatten, dan hadden de voorste drie a vier coureurs op volle snelheid het gered om op tijd over de finish te komen, maar de rest niet. Dit is precies wat de FIA wil voorkomen: een oneerlijke situatie. De FIA was van mening dat niet alle coureurs met zekerheid hun out lap af konden maken als de sessie werd hervat. Dan maar einde sessie dus, en in dit geval einde kwalificatie. In dit geval pakte dit niet goed uit voor Verstappen en Bottas.