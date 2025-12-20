Max Verstappen benadrukt in gesprek met Viaplay dat de strijd om de wereldtitel niet tijdens de Grand Prix van Spanje is verloren. De Nederlander stelt dat de kansen die hij later in het seizoen kreeg, zwaarder wegen dan de punten die hij in Barcelona misliep.

De strijd om de wereldtitel van 2025 werd spannend, waarbij Verstappen uiteindelijk slechts twee punten tekortkwam om Lando Norris te verslaan. Na de Nederlandse Grand Prix stond hij nog 104 punten achter op Oscar Piastri en 70 punten achter op de Brit. De Red Bull-coureur wijst naar de McLaren-coureurs die elkaar constant punten afpakten, waardoor hij ineens weer in het spel kwam.

Artikel gaat verder onder video

Niets laten liggen

"Nou, ik zie het eigenlijk… We hebben het niet echt verloren, want we zaten er eigenlijk nooit echt in. Als je over het hele seizoen kijkt, hadden we nooit echt de kans om mee te kunnen doen," legt Verstappen uit. "Alleen omdat zij natuurlijk met z'n tweeën waren, pakten ze ook heel veel punten van elkaar af. En daardoor kom je er een beetje bij, zeker als je dan alleen bent en het op een gegeven moment beter begint te lopen. Een paar keer een crash of strategiefout, een diskwalificatie, en dan zit je er op een gegeven moment in. Ik heb niet echt het gevoel dat we het ergens echt hebben laten liggen."

Verstappen benadrukt kansen boven verloren punten

De Grand Prix van Spanje was voor de Limburger natuurlijk een pijnpunt, omdat hij door een straf na een botsing met George Russell veel punten misliep. Toch vindt hij niet dat het kampioenschap daar verloren ging: "Weet je, ik denk dat we blij mogen zijn dat we mee hebben kunnen doen in het kampioenschap. Want we hebben ten eerste ook nooit aan de leiding gestaan. We hebben zelf ook heel veel cadeautjes gekregen."

Voor Verstappen is het dan ook belangrijker om te kijken naar de kansen die hij heeft gekregen om mee te doen: "Het kampioenschap is zeker niet verloren in Barcelona. Ik denk dat je meer moet kijken naar de momenten waarop we kansen hebben gekregen om mee te doen. Dat is denk ik hoe je het moet bekijken."

Gerelateerd