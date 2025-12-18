Verstappen voelt pijn bij problemen Hamilton: "Het is niet fijn om te zien"
Lewis Hamilton heeft een werkelijk waar dramatisch jaar beleefd in de Formule 1 en zo nu en dan zagen we hem ook compleet verslagen verschijnen voor de camera's. Max Verstappen heeft het te doen met zijn voormalig titelrivaal én krijgt een prangende vraag over een mogelijk pensioen.
Het ging allemaal verre van gewenst bij Hamilton, die een seizoen om van te huilen meemaakte en steeds dieper in een mentaal moeras leek weg te zakken. In de laatste weken van dit seizoen bestempelde hij zijn seizoen bij Ferrari al als een nachtmerrie en ook in Las Vegas baarde hij weer opzien door te stellen dat hij verlangde naar de winterstop en totaal niet uitkeek naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Ook in Qatar liep het allemaal weer niet zoals de zevenvoudig wereldkampioen zou wensen en na de laatste race in Abu Dhabi was Hamilton zichtbaar opgelucht met het afronden van het seizoen.
Stoppen met F1?
Verstappen krijgt in de documentaire GeMaximaliseerd op Viaplay de vraag of hij zou stoppen met Formule 1 als hij Hamilton was, waarna de viervoudig wereldkampioen even in lachen uitbarst. "Lekker direct." Vervolgens gaat hij verder op serieuze noot: "Het is voor hem natuurlijk geen fijn seizoen geweest bij Ferrari. Dat merk je aan alles, zoals op de boardradio. Om eerlijk te zeggen bij mij ook [doet het pijn aan het hart]. Ik vind het niet fijn om te zien."
Niet fijn om te zien
Vervolgens wordt er nog een keer gesproken over een mogelijk pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen: "Stoppen? Dat weet ik niet. Hij geeft niet op, dus hij zal er zeker wel zijn. Maar het is niet fijn om te zien", zo herhaalt Verstappen nog maar eens. Voorlopig lijkt het er in ieder geval niet op dat Hamilton een punt gaat zetten achter zijn loopbaan in de koningsklasse en zullen we hem in 2026 gewoon op de grid zien als de nieuwe reglementen aanvangen.
