De Formule 1 maakt vanaf 2027 een comeback in Portugal, om precies te zijn op het Autódromo Internacional do Algarve. Iemand die hier niet blij mee zal zijn, is Max Verstappen. Hij sprak bij de laatste Portugese Grand Prix uit er nooit meer terug te willen keren.

Op de afgelopen dinsdagochtend maakten F1 en de Portugese regering bekend dat er vanaf 2027 geracet zal worden op het circuit in Portimão. Het gaat om een tweejarig contract, dus na 2028 is er al meteen onzekerheid over de toekomst van deze Grand Prix. Het is dus niet de eerste keer dat de koningsklasse op Algarve zal racen. Vanwege de coronapandemie was het niet mogelijk om naar de meeste landen in Amerika, Azië of Australië af te reizen en dus werd Portugal opgetrommeld om een van de vervangende ronden op de kalender te worden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zal niet blij zijn met vervanger Dutch GP

Lewis Hamilton won in 2020 vanaf de pole position met een halve minuut voorsprong op toenmalig Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en Verstappen. In 2021 moest de Limburger genoegen nemen met de tweede plek, opnieuw na een gevecht met Hamilton en Bottas. Echt memorabel waren de wedstrijden in Portugal niet. Wat de meeste mensen zich zullen herinneren is hoe spekglad het was, zoals op deze bekende onboardbeelden van Kimi Räikkönen is te zien.

Related image

Waar de legendarische Fin wel aan het genieten was, was Verstappen dat niet. "Ik hoop dat we hier nooit meer terugkomen", vertelde hij in 2021 tegenover de media over het circuit in Portimão. Toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner voegde toe: "Ik denk niet dat Max het dit weekend leuk vond. Hij was volgens mij gefrustreerd door het gebrek aan grip en door de omstandigheden. Maar goed, dat gold natuurlijk voor iedereen."

De Grand Prix van Portugal zal de vervanger zijn van de Dutch Grand Prix. Zandvoort verdwijnt namelijk na 2026 van de kalender.

Gerelateerd