Max Verstappen moest dit jaar nipt achter het net vissen in de titelstrijd en de viervoudig wereldkampioen heeft er alles aan gedaan om toch nog de titel te kunnen pakken, ondanks een mindere auto. Ondertussen wordt hij ook weer met andere team gelinkt, maar daar is volgens Juan Pablo Montoya helemaal geen plek.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Verstappen en winnende auto

Veel had dan ook te maken met de auto van Verstappen die lange tijd niet helemaal leek te doen wat hij wilde. Montoya stelt dan ook dat zelfs Verstappen bij het gebrek aan een razendsnelle en winnende auto geen wonderen kan verrichten: "Eén kant van hem zal denken dat hij heel dichtbij is gekomen en alles binnen zijn macht heeft gedaan. Diep van binnen zal hij toch denken: 'fuck'. Het maakt niet uit hoe goed Max is als hij niet in de goede auto zit. Gaat hij ooit nog wel winnen?', vraagt Montoya zich af bij Grosvenor Casinos.

Geen plek bij andere teams

Inmiddels wordt Verstappen dan ook alweer met andere teams in verband gebracht, zeker als er in 2026 geen competitieve Red Bull op de grid staat. Eén van die teams, is Ferrari. Montoya stelt echter dat daar helemaal geen plek is: "Ja, maar wat als alle stoelen al bezet zijn en de coureurs al getekend hebben? Als het Ferrari is, is er geen plaats voor Max. Lewis heeft een contract en Charles gaat nergens heen. Aston Martin? Misschien. Maar denk je dat als hun auto volgend jaar competitief is, wat best mogelijk is, Lawrence Stroll Lance dan de kans op overwinningen zal ontnemen? Nee. Als de auto zo goed is, kan iedereen die in de andere auto rijdt kampioen worden. En je hebt Fernando al. Hij is geen slechte keuze.”

