Verstappen niet teleurgesteld: "Je bent zwanger of je bent niet zwanger" | GPFans News
Max Verstappen benadrukt nogmaals dat het feit dat hij het wereldkampioenschap op slechts twee punten is misgelopen, het voor hem op geen enkele manier extra pijnlijk maakt. Je bent immers zwanger, of je bent het niet. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
