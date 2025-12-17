Jacques Villeneuve spreekt zich in de podcast High Performance fel uit, als zijn tafelgenoot benoemt dat Lewis Hamilton in 2021 wereldkampioen had moeten worden. Daar is de Canadees het absoluut niet mee eens.

Lewis Hamilton en Max Verstappen vochten in 2021 een zinderende strijd om het wereldkampioenschap uit. De twee begonnen met een gelijk aantal punten aan het allesbepalende weekend in Abu Dhabi. Lange tijd leek het erop dat Hamilton de race zou winnen en zo zijn achtste titel uit het vuur zou slepen, maar een late crash van Nicholas Latifi veranderde alles. Voormalig wedstrijdleider Michael Masi stuurde de safety car naar buiten en besloot het veld daarna nog één ronde te laten racen. Verstappen, inmiddels op nieuwe banden, ging aan de Brit voorbij en legde zo beslag op zijn eerste wereldkampioenschap.

Villeneuve niet eens met 'onterechte' titel Verstappen

In de podcast High Performance wordt het onderwerp nog maar eens weer aangesneden, waarna Villeneuve wordt voorgelegd dat Hamilton het wereldkampioenschap had moeten winnen, omdat hij zonder de veelbesproken beslissing van Masi de race zou hebben gewonnen. "Je vergeet nu dat het kampioenschap het resultaat is van een heel seizoen", countert Villeneuve. "Het draait niet alleen om de laatste race. Lewis had het kampioenschap al veel eerder moeten winnen."

Straf voor Hamilton in Abu Dhabi

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Max had nooit in staat moeten zijn om in Abu Dhabi nog mee te vechten. Iedereen vergeet ook die eerste ronde. Lewis sneed de bocht af en trapte daarna het gas in. Hij probeerde niet eens te vertragen, maar kreeg geen straf. Zonder die beslissing had hij de race niet eens geleid en had hij een tijdstraf van vijf seconden gehad. Daar begon het probleem."

