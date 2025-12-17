Hoewel we een tijdje niet veel meer van haar zagen, heeft Kelly Piquet de afgelopen weken de weg naar haar socials én naar de paddock weer weten te vinden. Op social media deelt ze nu een reeks foto's van onder meer haar verjaardag, Abu Dhabi én van Lily Verstappen.

Max Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.

Verjaardag én Lily

Hoewel we eigenlijk zelden wat zien van de kleine Lily, is ze nu wel als allerlaatste slide - en met gezichtsbedekking - op Instagram gezet door mama Kelly. De vriendin van Verstappen heeft een hele reeks foto's geplaatst om haar laatste paar weken samen te vatten. Daarin vierde ze haar 37e verjaardag én zag ze vriend Max ternauwernood de titel verliezen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

