Hoewel het nog altijd niet duidelijk is met welk startnummer Max Verstappen in 2026 aan de startgrid verschijnt, hebben fans op social media het inmiddels ontdekt. Zo was Verstappen dinsdag aanwezig in Portugal tijdens een testrit in een GT3-wagen, en daar leken de nodige hints te zijn naar het nieuwe startnummer van de viervoudig kampioen.

Verstappen moet in 2026 afstand doen van startnummer één, omdat Lando Norris in Abu Dhabi de titel won. De Nederlander liet de afgelopen weken al weten te twijfelen over het nummer waarmee hij komend jaar gaat racen. Startnummer 33 is inmiddels iconisch geworden; dat was het nummer waarmee Verstappen vóór het behalen van zijn titels meereed. Toch is zijn lievelingsnummer startnummer 3. Dat nummer is nog altijd in handen van Daniel Ricciardo, en pas bij goedkeuring van 'The Honeybadger' mag Verstappen het overnemen.

Startnummer drie bevestigd?

De Red Bull-coureur was dinsdag aanwezig in Estoril en testte daar de Mercedes-AMG GT3 Evo. In de pitbox hing een bord met daarop nummer drie, en op social media werd de link dan ook snel gelegd.

