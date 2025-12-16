Internet ziet 'nieuw startnummer' tijdens GT3-rit Verstappen in Portugal
Internet ziet 'nieuw startnummer' tijdens GT3-rit Verstappen in Portugal
Hoewel het nog altijd niet duidelijk is met welk startnummer Max Verstappen in 2026 aan de startgrid verschijnt, hebben fans op social media het inmiddels ontdekt. Zo was Verstappen dinsdag aanwezig in Portugal tijdens een testrit in een GT3-wagen, en daar leken de nodige hints te zijn naar het nieuwe startnummer van de viervoudig kampioen.
Verstappen moet in 2026 afstand doen van startnummer één, omdat Lando Norris in Abu Dhabi de titel won. De Nederlander liet de afgelopen weken al weten te twijfelen over het nummer waarmee hij komend jaar gaat racen. Startnummer 33 is inmiddels iconisch geworden; dat was het nummer waarmee Verstappen vóór het behalen van zijn titels meereed. Toch is zijn lievelingsnummer startnummer 3. Dat nummer is nog altijd in handen van Daniel Ricciardo, en pas bij goedkeuring van 'The Honeybadger' mag Verstappen het overnemen.
Startnummer drie bevestigd?
De Red Bull-coureur was dinsdag aanwezig in Estoril en testte daar de Mercedes-AMG GT3 Evo. In de pitbox hing een bord met daarop nummer drie, en op social media werd de link dan ook snel gelegd.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen test Mercedes in Portugal, Verstappen-fanshop sluit de deuren | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen mist rempunt tijdens test in Mercedes GT3-wagen | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Internet ziet 'nieuw startnummer' tijdens GT3-rit Verstappen in Portugal
- 1 uur geleden
- 1
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 2 uur geleden
- 1
Verschoor wrijft in zijn handen met kans bij McLaren: 'Alles ligt nog open'
- 3 uur geleden
'Minimaal snelheidsverlies 2026-wagens: slechts 3 procent langzamer dan 2025-auto's'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november