Verstappen kent slechtste seizoensstart sinds Formule 1-debuut in 2015
Max Verstappen kent momenteel de slechtste seizoensstart uit zijn Formule 1-carrière sinds zijn debuutjaar. De coureur van Red Bull Racing heeft na de eerste drie races van het huidige kampioenschap slechts twaalf punten verzameld en is er nog niet in geslaagd om in de top vijf te finishen. Tijdens Grand Prix van Japan bracht de Nederlander de tweede helft van de race door in een vergeefse poging om Pierre Gasly in de Alpine in te halen. Door de tegenvallende resultaten kent de viervoudig wereldkampioen een uiterst moeizame openingsfase van het jaar.
Om een vergelijkbare seizoensstart van de Limburger te vinden, moet er worden teruggegrepen naar 2015, het jaar waarin hij zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Destijds in dienst van Toro Rosso pakte Verstappen zes punten over de eerste drie raceweekenden. Een jaar later, in 2016, verzamelde hij in de openingsfase dertien punten voor datzelfde team, vlak voordat hij plotseling de overstap mocht maken naar Red Bull. In die jaren profiteerde de coureur bovendien nog niet van extra punten die tegenwoordig in sprintraces te verdienen zijn.
Moeizame start voor Red Bull-Ford
Het huidige seizoen, waarin de introductie van nieuwe reglementen en de overstap naar Red Bull-Ford-motoren voor flinke verschuivingen in de pikorde hebben gezorgd, verloopt vooralsnog stroef voor de renstal. Verstappen begon het jaar met een zesde plaats in Australië, viel uit in China en kwam in Japan niet verder dan de achtste positie. Hierdoor kijkt hij tegen een flinke achterstand aan op Kimi Antonelli, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft. Ook in het constructeurskampioenschap heeft Red Bull Racing moeite om het tempo van de topteams te volgen; de formatie bezet momenteel de zesde plaats met een totaal van zestien punten, achter Alpine en Haas.
Bijzondere statistiek in de Formule 1
Ondanks de sportieve worstelingen op de baan heeft Verstappen er wel voor gezorgd dat Red Bull deel uitmaakt van een opvallende statistiek. De formatie is namelijk een van de zeven teams die in alle drie de verreden races van dit jaar punten wist te scoren. De overige renstallen die dit presteerden zijn Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Racing Bulls en Haas. Het is in de geschiedenis van de Formule 1 nog niet eerder voorgekomen dat zeven verschillende teams in de eerste drie ronden van het jaar punten wisten te behalen, al gebeurde dit in 2012 wel over de eerste twee wedstrijden.
