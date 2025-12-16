Eerste beelden van Mercedes GT3-test van Verstappen op Estoril lekken uit
Eerste beelden van Mercedes GT3-test van Verstappen op Estoril lekken uit
Max Verstappen komt vandaag in actie op het Circuito do Estoril in Portugal. De eerste beelden van zijn testdag zijn ondertussen naar buitengekomen, waar hij te zien is achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 Evo.
Naast dat hij viervoudig wereldkampioen is in de Formule 1, is Verstappen veel bezig met de GT3-racerij. Hij won afgelopen september al zelf een wedstrijd in de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar hij heeft ook nog zijn eigen team: Verstappen.com Racing. In de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS kreeg het technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport, toen Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen het Gold Cup-kampioenschap verdienden. De twee laatstgenoemden, Verstappens protegés, wonnen ook de Gold Cup-titel in de Sprint Cup met een Emil Frey Racing-Ferrari in de Verstappen.com Racing-kleuren.
Verstappen achter het stuur van een Mercedes-AMG
Waar Verstappen.com Racing afgelopen seizoen de Endurance Cup deed met de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, zal het dat in 2026 naar verluidt doen met een Mercedes-AMG GT3 Evo, nog altijd met technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport. Het Brits-Bahreinse team test vandaag met Verstappen op Estoril. Daarvan zijn de eerste beelden naar buiten gekomen. Bekijk deze hier.
De verwachting is dat Verstappen.com Racing niet alleen wist van Aston Martin naar Mercedes-AMG, maar dat het ook in de hoogste Pro-klasse uit zal komen in plaats van de Gold Cup. Naar verluidt zijn Jules Gounon en Dani Juncadella in het verband gebracht met de formatie van Verstappen.
