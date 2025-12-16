Jenson Button heeft Fernando Alonso aangeraden om kinderen te krijgen, zodat hij "een nieuwe dimensie van geluk" kan ervaren, vergelijkbaar met het winnen van een wereldkampioenschap. De Sky F1-analist en wereldkampioen van 2009 denkt dat het hebben van kinderen de carrière van de Aston Martin-coureur nog completer kan maken.

De Spanjaard is momenteel de meest ervaren coureur in de geschiedenis van de Formule 1, met 425 starts sinds zijn debuut in 2001. Ondanks zijn indrukwekkende carrière heeft hij sinds 2013 geen Grand Prix meer gewonnen, toen hij nog voor Ferrari reed. Zijn laatste wereldtitel dateert uit 2006 met Renault. De tweevoudig wereldkampioen is echter nog steeds een belangrijke speler in de sport en heeft onlangs zijn contract bij Aston Martin verlengd tot het einde van het seizoen van 2026.

Button ziet kinderen als nieuwe dimensie van geluk

Button, die zelf vader is van twee kinderen, Hendrix en Lenny, denkt dat het hebben van kinderen een nieuwe dimensie van geluk kan toevoegen aan het leven van de viervoudig wereldkampioen. "Ik zou hem graag met een stel kleine Fernando's rond zien rennen en dan willen ze misschien gaan karten en dan kan hij de reis voortzetten", zo zegt Button bij Sky F1. Button voegt er echter aan toe: "Het is geweldig dat hij nog steeds meedoet en nog steeds zo competitief is. Maar ik denk ook: 'Fernando! Kom op, maat.'"

Alonso open over pensioen en kinderen

Alonso, die volgend seizoen 44 wordt, heeft eerder al aangegeven dat hij eerder geneigd zou zijn om met pensioen te gaan als hij een sterk seizoen heeft met Aston Martin. Hij verklaarde: "Als ik een auto heb waar ik plezier mee heb en ik doe wat resultaten mee, denk ik dat ik misschien zal stoppen." De Spanjaard benadrukt echter ook dat hij nu in een fase van zijn carrière is waarin hij het team wil helpen en plezier wil hebben. "Ik hoef nu niet te racen om iets te bewijzen. Ik ben blij met mijn carrière en ik beschouw mezelf als erg gelukkig dat ik hier al zoveel jaren ben", zo voegde hij eraan toe.

