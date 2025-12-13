Zak Brown is de nieuwe wereldkampioen Lando Norris een auto verschuldigd. Het gaat niet om zomaar een auto, maar om dé droomauto van Norris. De CEO van McLaren sloot namelijk ooit een deal met zijn coureur dat hij zijn droomauto zou kopen, als de Brit de WK-titel kon pakken.

Max Verstappen had in 2024 een grote voorsprong in de puntenstand opgebouwd, maar Norris begon inhaalslagen te maken, omdat Red Bull Racing aan het worstelen was met de welbekende balansproblemen. Eventjes leek het erop alsof hij echt kans zou maken op de titel vorig jaar, maar uiteindelijk verloor Norris dan toch met 63 punten. Hij had bij The Telegraph verteld dat hij een deal met Brown had: "Als ik het kampioenschap win, dan moet hij mij een auto geven. Ik heb al specifiek aangegeven welke auto. We hebben de handen erop geschud, dat is alles wat ik erover zeg."

Gaat Brown een Zonda voor Norris kopen?

Later zei Norris bij Heart Radio dat het om zijn droomauto gaat: "Ik kan het niet zeggen! Het is sinds jongs af aan mijn droomauto geweest, maar het is geen McLaren." In een later interview bleek het om een Pagani Zonda te gaan, een Italiaanse supercar waar tussen 1999 en 2019 allerlei verschillende versies van zijn geproduceerd. Zo was er ooit speciaal een '760 LH' gebouwd voor Lewis Hamilton.

Of Brown daadwerkelijk een Zonda gaat kopen voor Norris, is nog niet bekend. Het zou wel mooi in de collectie van de wereldkampioen passen naast zijn Ferrari F40, Lamborghini Miura, McLaren 765LT Spider, McLaren P1, McLaren Senna, R32-generatie Nissan Skyline GT-R met een Liberty Walk-bodykit, en Porsche Carrera GT.

