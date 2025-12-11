close global

﻿
Verstappen, Antonelli, Tsunoda, F1, China

Wolff is soms te hard richting Antonelli: "Dan vergeet ik dat ik met een kind praat"

Wolff is soms te hard richting Antonelli: "Dan vergeet ik dat ik met een kind praat"

Jan Bolscher
Verstappen, Antonelli, Tsunoda, F1, China

Toto Wolff vertelt dat hij soms te hard is richting Kimi Antonelli, omdat de Mercedes-teambaas naar eigen zeggen soms vergeet dat hij in principe tegen een kind aan het praten is.

Kimi Antonelli maakte dit jaar zijn Formule 1-debuut bij het topteam van Mercedes. De aankondiging van de negentienjarige Italiaan was groot nieuws in de paddock: een tiener bij één van de grootste teams uit de sport is iets wat we zelden zien. Helemaal als die tiener nog geen ervaring heeft opgedaan bij een kleiner team. Na een sterke start kende Antonelli een matige reeks. Met name tijdens de Europese races kwam hij niet goed uit de verf. Richting het einde draaide de jongeling dit weer om en sloot hij het seizoen af met een aantal sterke resultaten.

Te veel gevraagd

"Wanneer we met Kimi praten, zijn we keihard", vertelt teambaas Toto Wolff in de podcast Chequered Flag. "Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Dan realiseer je je weer dat je niet tegenover een volwassene zit. Kimi is nog meer een kind dan een volwassene. Je moet niet vergeten dat hij negentien is. In de auto is hij een professional, hij racet al zijn hele leven. Maar qua mentale volwassenheid verwachten we soms een groeiversnelling die eigenlijk te veel gevraagd is. Hij wordt in het diepe gegooid. Als je kijkt naar zijn mindere weekenden, komt dat vaak door de grote hoeveelheid nieuwe ervaringen: de aandacht, de mediadruk, enzovoort."

Wolff moet zichzelf soms terugfluiten

De Oostenrijker vervolgt: "Daarnaast heeft hij een extreem snelle en ervaren teamgenoot, en toch houdt hij zich staande. Dat laat zijn potentieel voor de toekomst zien. Toen ik negentien was, was ik een idioot. Ik had nooit met die druk kunnen omgaan. Daarom moet ik mijzelf soms even terugfluiten en bedenken: 'Wacht eens, hij is nog een kind.' Dat is ook voor ons een waardevolle les."

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

