Marko onthult hoe Verstappen reageerde op vertrek: "Er was een zekere bedroefdheid"
Dr. Helmut Marko onthult dat Max Verstappen niet meteen stond te springen toen hij het nieuws hoorde dat Marko ermee stopte. Wel accepteerde de viervoudig kampioen het afscheid direct, waarna het duo kort terugblikte op alle hoogtepunten die ze samen hadden meegemaakt.
In de jaren dat Verstappen nog een ingang zocht in de Formule 1, stond Marko klaar met een contract. Ook Mercedes wilde Verstappen inlijven, maar kon voor 2015 geen zitje in de Formule 1 aanbieden, aangezien Lewis Hamilton en Nico Rosberg voor de Zilverpijlen reden. Bij zusterteam Scuderia Toro Rosso was die ingang er wél bij Red Bull, en de rest is uiteindelijk geschiedenis.
Verstappen was verrast, maar accepteerde het
In een gesprek met Sport.de legt Marko uit dat hij afgelopen maandag Verstappen belde om het nieuws kenbaar te maken. "Hij reageerde nuchter, keek alles nog eens terug. Hij benoemde wat we hebben bereikt, iets wat hij - net als ik - nooit had verwacht. Maar hij accepteerde dat dit een persoonlijke beslissing van mij was. Er was een zekere bedroefdheid aan beide kanten," opent Marko.
Beslissing was al genomen
Ten tijde van de interne machtsstrijd toonde Verstappen juist loyaliteit aan Marko. Mocht Marko destijds het veld hebben moeten ruimen, dan was Verstappen meegegaan. Inmiddels is de situatie helemaal anders, en Marko onthult dat Verstappen geen poging heeft gedaan om hem van gedachten te laten veranderen. "De beslissing was toen al gevallen," aldus Marko.
