verstappen, abu dhabi, red bull

Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam

Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam

Jan Bolscher

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00, mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan. Beluister de volledige aflevering hier.

GPFans Raceteam

Verstappen blijer met verlies 2025 dan winst 2024 en legt uit:
Max is tevreden

Verstappen blijer met verlies 2025 dan winst 2024 en legt uit: "Gek om te bedenken"

  • 22 minuten geleden
  • 1
 Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam

  • 50 minuten geleden
Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025
Power rankings

Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025

  • 1 uur geleden
  • 2
 Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?
Testdagen Formule 1

Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?

  • 1 uur geleden
Arabische tv lovend over Verstappen: 'Dit gaan jouw fans later aan hun kinderen vertellen'
Emotionele woorden in Abu Dhabi

Arabische tv lovend over Verstappen: 'Dit gaan jouw fans later aan hun kinderen vertellen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'
Helmut Marko

'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'

  • 2 uur geleden
  • 4
Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

