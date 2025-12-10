close global

Jan Bolscher
Verstappen heeft drukke agenda na seizoen: eerst naar VK, dan naar Oezbekistan

Max Verstappen kan nog niet genieten van zijn welverdiende rust. De coureur van Red Bull Racing heeft een druk programma voor de boeg, te beginnen met een bezoek aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Daarna zal hij vrijdag naar het FIA-gala in Tasjkent, Oezbekistan, afreizen om zijn prijs voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap in ontvangst te nemen.

Verstappen reist vandaag van Nice naar Cranfield, dicht bij de Red Bull-fabriek. Wat hij daar precies gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens het seizoen bezocht Verstappen regelmatig de fabriek voor simulatorwerk, maar nu is er geen Grand Prix om voor te bereiden. Het is mogelijk dat Red Bull de afgelopen races gaat evalueren en dat het team gezamenlijk het seizoen gaat afsluiten. 

"Onzinnig" gala

Na zijn bezoek aan Milton Keynes kan Verstappen nog steeds niet ontspannen. Hij moet op vrijdag naar het FIA-gala in Tasjkent om zijn beker voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap in ontvangst te nemen. De coureur eindigde dit seizoen achter Lando Norris, die de titel veroverde. Verstappen kijkt niet uit naar dit evenement. In Abu Dhabi noemde hij het "een beetje onzin." 

Marko vertrekt bij Red Bull Racing

Verstappen heeft een drukke periode achter de rug. Afgelopen weekend won hij de Grand Prix van Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg om de wereldtitel te veroveren. Ook werd dinsdag bekend dat Helmut Marko, een vertrouweling van Verstappen, vertrekt bij Red Bull. Dit nieuws is een flinke aderlating voor Verstappen, aangezien Marko en hij een goede band hadden.

