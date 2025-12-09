Helmut Marko heeft besloten om zijn functie bij Red Bull Racing neer te gaan leggen en daarmee neemt een belangrijke vertrouweling van Max Verstappen dus afscheid van het team. De Oostenrijker onthult nu hoe de Nederlander reageerde op het moment dat hij hoorde over zijn vertrek.

Na afloop van het 2025-seizoen liet Marko al optekenen te twijfelen aan zijn toekomst, ondanks zijn nog doorlopende contract bij het team van Red Bull. "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zo liet de Oostenrijker vlak na de laatste race van het seizoen optekenen. Vanzelfsprekend bracht het de geruchtenstroom behoorlijk op gang.

Artikel gaat verder onder video

Eerste reactie

Die zette nog enkele dagen door, waarna op dinsdag het daadwerkelijke nieuws naar buiten kwam dat de Oostenrijker na jarenlange trouwe dienst de deur achter zich dichttrekt bij Red Bull. Je kunt er vanuit gaan dat Verstappen verre van blij reageerde op het nieuws van Marko en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Bij Kleine Zeituing vertelt Marko hoe de Nederlander reageerde toen hij het nieuws hoorde: "Ik kan wel zeggen dat hij er behoorlijk verdrietig op reageerde. We haalden samen herinneringen op aan de fantastische tijd die we samen hebben gehad."

Blijft Verstappen?

Vervolgens krijgt Marko de vraag welke momenten hem dan het meest bijblijven: "Natuurlijk zijn eerste overwinning in Barcelona op zijn zeventiende. Daarna komt zijn eerste overwinning met Honda op de Red Bull Ring, net als zijn eerste wereldtitel in 2021. Ook denk ik aan de regenachtige race in Brazilië. Max heeft voor zoveel mooie momenten en successen gezorgd. Het is ongelofelijk hoe hij steeds volwassener is geworden." Ten slotte laat Marko ook nog even weten dat men zich geen zorgen hoeft te maken over een vertrek van Verstappen: "Nee. Max wil niet alleen succesvol zijn, hij wil succesvol zijn in een harmonieuze omgeving. Als dat er niet meer is, kan hij zomaar afhaken. Maar daar is hij nu nog veel te jong voor."

Gerelateerd