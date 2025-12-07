Wolff kijkt uit naar spelletjes Verstappen in Abu Dhabi: "Dat is het doel"
Wolff kijkt uit naar spelletjes Verstappen in Abu Dhabi: "Dat is het doel"
In hoeverre kan Mercedes vanmiddag een rol van betekenis spelen in de ontknoping van de titelstrijd? Max Verstappen heeft er in ieder geval baat bij om George Russell op het podium te krijgen, en dus wacht Mercedes-teambaas Toto Wolff alles met een grote glimlach af.
Max Verstappen vangt de Grand Prix van Abu Dhabi vanmiddag aan vanaf pole position, met Lando Norris naast zich. Oscar Piastri start vanaf P3 en wordt op de tweede startrij geflankeerd door George Russell. Als Verstappen de race wint en hij beslag wil leggen op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moet Norris in dat scenario buiten het podium eindigen. De Nederlander heeft er dus alle baat bij om Russell op het podium te krijgen.
Samenwerking Russell en Verstappen?
De kans is daarom groot dat Verstappen vanmiddag het tempo in de race gaat drukken, in de hoop dat Norris en Piastri aangevallen worden. Dat weet Russell zelf ook. Zo wilde hij in de kwalificatie graag direct na Verstappen de baan op, in de hoop dat de Limburger hem een slipstream zou geven. Russell kan dus een doorslaggevende factor worden in de titelstrijd.
Welke spelletjes gaan er gespeeld worden?
"Laten we even afwachten hoe Max dit spelletje gaat uitspelen", vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff bij F1TV. "Gaat hij het hele veld ophouden, of gaat hij proberen weg te rijden? Ik weet het niet. Kimi moet ervoor zorgen dat hij Yuki verslaat. Dat is het doel. Beide coureurs moeten zoveel mogelijk punten pakken." Een 'samenwerking' tussen Red Bull en Mercedes vanmiddag is dus niet uitgesloten. Mercedes wil immers de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig stellen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd
- 2 uur geleden
- 1
De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi
- 1 uur geleden
Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"
- 2 uur geleden
- 1
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 3 uur geleden
- 10
Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt: "Hopen op een niet normale race"
- Vandaag 10:41
- 1
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november