In hoeverre kan Mercedes vanmiddag een rol van betekenis spelen in de ontknoping van de titelstrijd? Max Verstappen heeft er in ieder geval baat bij om George Russell op het podium te krijgen, en dus wacht Mercedes-teambaas Toto Wolff alles met een grote glimlach af.

Max Verstappen vangt de Grand Prix van Abu Dhabi vanmiddag aan vanaf pole position, met Lando Norris naast zich. Oscar Piastri start vanaf P3 en wordt op de tweede startrij geflankeerd door George Russell. Als Verstappen de race wint en hij beslag wil leggen op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moet Norris in dat scenario buiten het podium eindigen. De Nederlander heeft er dus alle baat bij om Russell op het podium te krijgen.

Samenwerking Russell en Verstappen?

De kans is daarom groot dat Verstappen vanmiddag het tempo in de race gaat drukken, in de hoop dat Norris en Piastri aangevallen worden. Dat weet Russell zelf ook. Zo wilde hij in de kwalificatie graag direct na Verstappen de baan op, in de hoop dat de Limburger hem een slipstream zou geven. Russell kan dus een doorslaggevende factor worden in de titelstrijd.

Welke spelletjes gaan er gespeeld worden?

"Laten we even afwachten hoe Max dit spelletje gaat uitspelen", vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff bij F1TV. "Gaat hij het hele veld ophouden, of gaat hij proberen weg te rijden? Ik weet het niet. Kimi moet ervoor zorgen dat hij Yuki verslaat. Dat is het doel. Beide coureurs moeten zoveel mogelijk punten pakken." Een 'samenwerking' tussen Red Bull en Mercedes vanmiddag is dus niet uitgesloten. Mercedes wil immers de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veilig stellen.

