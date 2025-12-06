Verstappen verslaat McLaren en scoort cruciale pole position voor finale in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:22.207 neer en versloeg Lando Norris en Oscar Piastri op twee tienden. De drie kampioenschapskandidaten starten morgen dus samen in de top drie.

De sessie die de startgrid op het Yas Marina Circuit ging bepalen, begon om 18:00 uur lokale tijd. De zon was al achter de horizon gezakt en de temperatuur lag rond de 25°C. Er was geen dreiging van regen. Zoals altijd was de kwalificatie verdeeld in een Q1-, Q2- en Q3-sessie van respectievelijk 18, 15 en 12 minuten lang. Na Q1 zouden er vijf coureurs afvallen en datzelfde gold voor Q2. George Russell was het snelst na de eerste run van Q1 met een 1:23.247, maar iedereen zat ontzettend dicht bij elkaar. Ollie Bearman verraste met zijn Haas door slechts zeven duizendsten van Russell af te zitten. Oscar Piastri was op zijn beurt één duizendste langzamer dan Bearman, en Max Verstappen vonden we op P4. Pierre Gasly zat een kwartseconde boven Russell, maar verloor zijn rondetijd vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 1.

Hamilton opnieuw uitgeschakeld in Q1

Piastri zette met een 1:22.605 een flinke verbetering neer en eindigde in Q1 bovenaan. Norris deed het voorzichtig aan en kwam niet verder dan de zesde stek op meer dan een halve seconde achterstand. Verstappen ging met een 1:22.877 een stuk harder dan de kampioenschapsleider. Dat was genoeg voor de tweede tijd voor Kimi Antonelli, Fernando Alonso en Charles Leclerc. Carlos Sainz, Russell, Bearman en Liam Lawson zaten binnen een tiende van Norris. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda ging nog maar nét door naar Q2 door P15 te pakken. Lewis Hamilton, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Gasly en Franco Colapinto werden geëlimineerd.

Mixed results for us in Q1, Charles makes it through to Q2, but unfortunately we lose @LewisHamilton in P16 pic.twitter.com/cVmu0ilWS9 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 6, 2025

Drie tienden van een seconde tussen P1 en uitschakeling in Q2

Mercedes haalde een nieuw setje van de softs tevoorschijn, waardoor Russell opnieuw het snelst kon tijdens de eerste helft van Q2. Hij zette een 1:22.730 neer. Verstappen deed een dubbele run op ouder rubber. Hij zat eerst 0.182 seconden boven Russell, maar met een verbetering tijdens het tweede rondje zat hij nog maar 0.022 seconden van de Brit af. Norris moest halverwege Q2 genoegen nemen met P3 voor Piastri en Alonso.

Russell, Norris en Piastri gingen in de slotfase opnieuw naar buiten, maar zetten geen verbeteringen neer. Verstappen vertrouwde erop dat hij door zou gaan en bleef binnen op een setje te sparen. De Limburger kwalificeerde zich inderdaad voor Q3 en ging samen met de Alonso, Gabriel Bortoleto, Leclerc, Isack Hadjar, Esteban Ocon en Tsunoda door. Bearman kwam zeven duizendsten tekort en strandde in Q2 samen met Sainz, Lawson, Antonelli en Lance Stroll.

🏁 Q2 Complete 🏁



Esteban's through to the shootout 👏 Unfortunately Ollie's second time isn't quick enough and he's out ☹️



P9: Esteban - 1:23.023 🇫🇷

P11: Ollie - 1:23.041 🇬🇧#HaasF1 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2aEaL9ZQf9 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 6, 2025

Verstappen verslaat McLaren

Verstappen opende Q3 met een indrukwekkende 1:22.295, mede dankzij een slipstream van Tsunoda op het rechte stuk voor bocht 9. Dat was een halve seconde sneller dan in Q2, maar het feit dat hij een nieuw setje van de softs kon gebruiken, hielp ook mee. Piastri zat op 0.327 seconden achterstand en Norris op 0.456 seconden. De papajacoureurs stond op een ouder setje softs. Russell leek op weg naar een goede tijd, maar verloor een aantal tienden door een drift onder het hotel. Hij was vijfde na de eerste run van Q3 achter Leclerc.

Verstappen verbeterde in zijn tweede run met een 1:22.207 en was daarmee twee tienden sneller dan Norris en Piastri. De McLarens moesten dus met P2 en P3 genoegen nemen. Russell verbeterede met een 1:22.645 en klokte op die manier de vierde tijd voor Leclerc, Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar en Tsunoda. Het is een achtste pole van 2025 voor Verstappen en het komt voor de cruciale seizoensfinale.

