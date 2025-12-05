Gemengde gevoelens bij Verstappen na vrijdag: "Nog altijd niet snel genoeg"
Max Verstappen kwam op vrijdag tijdens beide vrije trainingen niet verder dan de tweede plaats, daar waar hij zondag in ieder geval een zege nodig lijkt te hebben om kans te hebben op de wereldtitel. Na afloop van de vrijdag in Abu Dhabi reageert de Nederlander vrij neutraal op zijn dag.
De Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend belooft de gedroomde apotheose van dit seizoen te worden, waarin maar liefst drie coureurs het nog tegen elkaar opnemen in de strijd om de felbegeerde wereldtitel van 2025. De laatste wereldtitel van dit Formule 1-tijdperk. Terwijl Verstappen opgaat voor zijn vijfde op een rij, vechten beide McLaren-rijders voor hun eerste titel. Lando Norris is met twaalf punten voorsprong op Verstappen vanzelfsprekend de grote favoriet. Oscar Piastri heeft de minst goede papieren met vier punten achterstand op Verstappen.
Niet snel genoeg
Wil Verstappen zondag de titel pakken, lijkt het erop dat hij in ieder geval zal moeten winnen in Abu Dhabi. Ook een slecht resultaat van Norris is dan nodig. Voorlopig zit de Brit er echter het beste bij. Op de vrijdag was hij in beide trainingen de snelste coureur van het veld, terwijl Verstappen tijdens beide sessies achter hem aansloot op P2. "We zijn nog altijd niet snel genoeg", is dan ook de kraakheldere conclusie van Verstappen na de openingsdag.
Toch blij met de auto
Toch is hij vrij positief in aanloop naar de rest van het weekend: "Ik was behoorlijk blij met de auto. We moeten alleen wel nog een stukje sneller gaan. Over het algemeen zitten we er wel prima bij. Het lijkt erop dat we wel een behoorlijk gat hebben om dicht te rijden. We gaan proberen om de auto op de juiste plek te krijgen en gaan dan zien hoeveel we kunnen vinden. Het moet zowel over één rondje als in de long run beter", zo besluit hij.
