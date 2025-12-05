LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Abu Dhabi: Softs komen tevoorschijn, Norris bovenaan
We zitten om 10:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op het Yas Marina Circuit. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zeventiende keer geracet op het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten. De temperatuur ligt rond de 26°C en het is bewolkt. Wie komt als beste uit de startblokken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Abu Dhabi
De vlag valt 🏁
De eerste vrije training is ten einde gekomen in Abu Dhabi. Lando Norris is het snelst van iedereen met een 1:24.485, nét onder Max Verstappen en Charles Leclerc.
De tweede vrije training zal zonder rookies gedaan worden en dus zien we alle twintig vaste coureurs. Dan zal dus ook Oscar Piastri in actie komen. VT2 begint om 14:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Verschillende strategieën
Lando Norris en Nico Hülkenberg zijn in de slotfase bezig met een run op de mediums, Max Verstappen, Charles Leclerc en Kimi Antonelli vinden we weer op de harde band. De meeste rookies gaan momenteel rond op de softs. Er zijn weinig verbeteringen met nog twee minuten op de klok.
Leclerc grapt over zijn oudere broer
Charles Leclerc spint in de remzone van bocht 5 en kan zonder schade zijn weg vervolgen. Arthur Leclerc, in de Ferrari van Lewis Hamilton, grapt over de boardradio dat zijn broer donuts aan het doen is voor de fans.
Klaagzang bij Verstappen
Max Verstappen is teruggegaan naar een ouder setje van de harde compound. Hij klaagt op de boardradio dat "er iets kapot is aan de auto". Na de vraag van race-engineer Gianpiero Lambiase waar het probleem voor namelijk ligt, antwoordt Verstappen: "Overal nu."
Stand na runs op de softs
Een groot deel van de coureurs heeft een kwalificatierun gedaan op de softs. Dit is de stand met iets meer dan een kwartier te gaan:
Blikje op de baan
De rodegeel-gestreepte vlag hangt uit op het rechte stuk om aan te geven dat er vuil op de baan ligt. Het gaat om een blikje dat, gelukkig, niet op de racelijn ligt.
Norris verbetert
Lando Norris verbetert in elke sector en vindt een extra drie honderdsten van een seconde. Hij zet een 1:24.485 neer en pakt daarmee de eerste plek af van Max Verstappen, al is het gat slechts acht duizendsten. Charles Leclerc zit 0.016 seconden af van Norris. Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg completeren de huidige de top vijf met nog twintig minuten te gaan.
Norris kwart van een tiende af van Verstappen
Lando Norris moest vanwege een momentje in bocht 2 zijn eerste kwalificatierun afhaken. Bij een nieuwe poging rijdt hij een 1:24.519, 0.026 seconden langzamer dan Max Verstappen.
Softs komen tevoorschijn
Het rode rubber, de zachtste Pirelli-band, komt uit de bandenoven. Max Verstappen doet een eerste poging om een kwalificatierun te doen en hij zet een 1:24.493 neer. Hij is 0.240 seconden sneller dan George Russell. Nico Hülkenberg zit vier tienden van de Red Bull-coureur af.
Stand na 25 van 60 minuten
De eerste runs op de mediums en de harde compound lijken erop te zitten. Dit is de huidige stand:
- Hadjar - 1:25.245
- Sainz
- Bortoleto
- Hülkenberg
- Norris
- Verstappen
- Colapinto
- C. Leclerc
- Hirakawa
- Antonelli
- Russell
- O'Ward
- Aron
- Bearman
- Lindblad
- Browning
- A. Leclerc
- Iwasa
- Crawford
- Shields
Bearman bereikt de pits
Ollie Bearman heeft te maken met een hydraulisch lek, maar weet de pits nog net te bereiken. Arvid Lindblad, die in de Red Bull van Yuki Tsunoda zit, klaagt dat hij totaal geen grip heeft.
Problemen bij Bearman
Nico Hülkenberg gaat verrassend naar de eerste plek met een 1:25.439. Ondertussen gaat Ollie Bearman erg langzaam rond. "Ik heb geen power meer", klinkt het over de boardradio.
Verstappen in de buurt van Norris
Lando Norris zet de snelste tijd neer met een 1:25.454. Max Verstappen zit er slechts 0.014 seconden van af. Kimi Antonelli gaat tevens Carlos Sainz voorbij in de tijdenlijst.
Sainz naar de eerste plaats
Carlos Sainz is na dertien minuten het snelst van iedereen. De Williams-coureur zet een 1:25.712 neer. Hij is op de harde compound 0.052 seconden sneller dan Lando Norris op de mediums. Max Verstappen is ondertussen teruggezakt naar P7, 0.272 seconden boven Sainz.
O'Ward naar P3
Oscar Piastri kijkt toe hoe Pato O'Ward zijn McLaren op de derde plek neerzet. De Mexicaan rijdt op de softs een tijd van 1:25.820 na elf minuten.
