﻿
Norris during FP1 in Las Vegas

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Abu Dhabi: Softs komen tevoorschijn, Norris bovenaan

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Abu Dhabi: Softs komen tevoorschijn, Norris bovenaan

Vincent Bruins
Norris during FP1 in Las Vegas

We zitten om 10:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op het Yas Marina Circuit. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zeventiende keer geracet op het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten. De temperatuur ligt rond de 26°C en het is bewolkt. Wie komt als beste uit de startblokken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Abu Dhabi

Sort by:

4h ago

10:30

De vlag valt 🏁

De eerste vrije training is ten einde gekomen in Abu Dhabi. Lando Norris is het snelst van iedereen met een 1:24.485, nét onder Max Verstappen en Charles Leclerc.

De tweede vrije training zal zonder rookies gedaan worden en dus zien we alle twintig vaste coureurs. Dan zal dus ook Oscar Piastri in actie komen. VT2 begint om 14:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

4h ago

10:29

Verschillende strategieën

Lando Norris en Nico Hülkenberg zijn in de slotfase bezig met een run op de mediums, Max Verstappen, Charles Leclerc en Kimi Antonelli vinden we weer op de harde band. De meeste rookies gaan momenteel rond op de softs. Er zijn weinig verbeteringen met nog twee minuten op de klok.

  1. Norris - 1:24.485
  2. Verstappen
  3. C. Leclerc
  4. Antonelli
  5. Hülkenberg
  6. Russell
  7. Bortoleto
  8. Bearman
  9. Sainz
  10. Colapinto
  11. Hirakawa
  12. Hadjar
  13. Aron
  14. O'Ward
  15. Lindblad
  16. A. Leclerc
  17. Iwasa
  18. Browning
  19. Crawford
  20. Shields

5h ago

10:24

Leclerc grapt over zijn oudere broer

Charles Leclerc spint in de remzone van bocht 5 en kan zonder schade zijn weg vervolgen. Arthur Leclerc, in de Ferrari van Lewis Hamilton, grapt over de boardradio dat zijn broer donuts aan het doen is voor de fans.

5h ago

10:22

Klaagzang bij Verstappen

Max Verstappen is teruggegaan naar een ouder setje van de harde compound. Hij klaagt op de boardradio dat "er iets kapot is aan de auto". Na de vraag van race-engineer Gianpiero Lambiase waar het probleem voor namelijk ligt, antwoordt Verstappen: "Overal nu."

5h ago

10:14

Stand na runs op de softs

Een groot deel van de coureurs heeft een kwalificatierun gedaan op de softs. Dit is de stand met iets meer dan een kwartier te gaan:

  1. Norris - 1:24.485
  2. Verstappen
  3. C. Leclerc
  4. Antonelli
  5. Hülkenberg
  6. Russell
  7. Bortoleto
  8. Bearman
  9. Sainz
  10. Colapinto
  11. Hirakawa
  12. Hadjar
  13. Aron
  14. O'Ward
  15. Lindblad
  16. Iwasa
  17. Browning
  18. A. Leclerc
  19. Shields
  20. Crawford

5h ago

10:12

Blikje op de baan

De rodegeel-gestreepte vlag hangt uit op het rechte stuk om aan te geven dat er vuil op de baan ligt. Het gaat om een blikje dat, gelukkig, niet op de racelijn ligt.

5h ago

10:09

Norris verbetert

Lando Norris verbetert in elke sector en vindt een extra drie honderdsten van een seconde. Hij zet een 1:24.485 neer en pakt daarmee de eerste plek af van Max Verstappen, al is het gat slechts acht duizendsten. Charles Leclerc zit 0.016 seconden af van Norris. Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg completeren de huidige de top vijf met nog twintig minuten te gaan.

5h ago

10:04

Norris kwart van een tiende af van Verstappen

Lando Norris moest vanwege een momentje in bocht 2 zijn eerste kwalificatierun afhaken. Bij een nieuwe poging rijdt hij een 1:24.519, 0.026 seconden langzamer dan Max Verstappen.

5h ago

10:00

Softs komen tevoorschijn

Het rode rubber, de zachtste Pirelli-band, komt uit de bandenoven. Max Verstappen doet een eerste poging om een kwalificatierun te doen en hij zet een 1:24.493 neer. Hij is 0.240 seconden sneller dan George Russell. Nico Hülkenberg zit vier tienden van de Red Bull-coureur af.

5h ago

09:56

Stand na 25 van 60 minuten

De eerste runs op de mediums en de harde compound lijken erop te zitten. Dit is de huidige stand:

  1. Hadjar - 1:25.245
  2. Sainz
  3. Bortoleto
  4. Hülkenberg
  5. Norris
  6. Verstappen
  7. Colapinto
  8. C. Leclerc
  9. Hirakawa
  10. Antonelli
  11. Russell
  12. O'Ward
  13. Aron
  14. Bearman
  15. Lindblad
  16. Browning
  17. A. Leclerc
  18. Iwasa
  19. Crawford
  20. Shields

5h ago

09:51

Bearman bereikt de pits

Ollie Bearman heeft te maken met een hydraulisch lek, maar weet de pits nog net te bereiken. Arvid Lindblad, die in de Red Bull van Yuki Tsunoda zit, klaagt dat hij totaal geen grip heeft.

5h ago

09:49

Problemen bij Bearman

Nico Hülkenberg gaat verrassend naar de eerste plek met een 1:25.439. Ondertussen gaat Ollie Bearman erg langzaam rond. "Ik heb geen power meer", klinkt het over de boardradio.

5h ago

09:48

Verstappen in de buurt van Norris

Lando Norris zet de snelste tijd neer met een 1:25.454. Max Verstappen zit er slechts 0.014 seconden van af. Kimi Antonelli gaat tevens Carlos Sainz voorbij in de tijdenlijst.

5h ago

09:43

Sainz naar de eerste plaats

Carlos Sainz is na dertien minuten het snelst van iedereen. De Williams-coureur zet een 1:25.712 neer. Hij is op de harde compound 0.052 seconden sneller dan Lando Norris op de mediums. Max Verstappen is ondertussen teruggezakt naar P7, 0.272 seconden boven Sainz.

5h ago

09:41

O'Ward naar P3

Oscar Piastri kijkt toe hoe Pato O'Ward zijn McLaren op de derde plek neerzet. De Mexicaan rijdt op de softs een tijd van 1:25.820 na elf minuten.

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x