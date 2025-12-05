De eerste vrije training is ten einde gekomen in Abu Dhabi. Lando Norris is het snelst van iedereen met een 1:24.485, nét onder Max Verstappen en Charles Leclerc.

De tweede vrije training zal zonder rookies gedaan worden en dus zien we alle twintig vaste coureurs. Dan zal dus ook Oscar Piastri in actie komen. VT2 begint om 14:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!