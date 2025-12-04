close global

Max Verstappen

VIDEO: Familie Verstappen niet aanwezig in Dubai: ‘Had dit niet verwacht’

VIDEO: Familie Verstappen niet aanwezig in Dubai: ‘Had dit niet verwacht’

Sebastiaan Kissing

Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri namen deze middag samen plaats op de bank in Abu Dhabi voor de persconferenties. De FIA had ze bij elkaar gezet, omdat alle drie nog kans maken op de wereldtitel. Norris heeft daarbij de beste kans. Hij verdedigt een voorsprong van twaalf punten op Verstappen en staat zestien punten voor op teamgenoot Piastri.

