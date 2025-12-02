FIA komt met prachtig initiatief en lanceert fotowedstrijd om Van Egmond te eren
Begin dit jaar overleed de legendarische Formule 1-fotograaf Peter van Egmond op 68-jarige leeftijd na een strijd tegen kanker. Nu is de FIA gekomen met een prachtig eerbetoon: een heuse fotowedstrijd onder fotografen om Van Egmond te eren.
Van Egmond was ongeneeslijk ziek en kreeg in 2024 na de wedstrijd in Brazilië te horen dat de vooruitzichten er niet goed uitzagen. De laatste jaren liep zijn aanwezigheid in de paddock al wat terug en in 2023 wees hij nog naar de volle kalender, die in zijn ogen wel iets minder druk mocht zijn. In 2024 was Van Egmond nog sporadisch aanwezig en dat had alles te maken met zijn strijd tegen kanker. Begin dit jaar, op 3 januari, overleed Van Egmond op 68-jarige leeftijd.
Familie Verstappen
Van Egmond was een zeer graag geziene gast in de Formule 1-paddock en hij was bovendien een goede vriend van de familie Verstappen. Hij behoorde tot het vaste meubilair van de koningsklasse en liep zelfs vanaf 1984 al mee. De laatste race die Van Egmond dus bezocht was de Grand Prix van Brazilië, die Max Verstappen vanaf P17 wist te winnen. Direct na zijn overlijden liet hij van zich horen: "Een echte legende van onze sport en boven alles, een fantastisch persoon."
Fotowedstrijd
Elf maanden later is de FIA in samenwerking met de nabestaanden en met Formule 1 Magazine met een fantastisch initiatief gekomen om hem te eren: een heuse fotowedstrijd onder alle professionele fotografen in de Formule 1, die de mooiste foto van 2025 zal bepalen. Inzendingen kunnen van 8 tot en met 15 december worden ingestuurd, waarna een professionele jury zich zal gaan buigen over de ingezonden foto's. Uiteindelijk wordt daaruit een top tien gekozen, waarna racefans kunnen stemmen op hun favoriete foto's. Als beloning is er een prijzenpot van 7500 euro samengesteld, waarbij de winnaar van het publiek 2500 euro kan winnen. Ook de jury kiest een top drie: hier kan de winnaar 2500 euro winnen, pakt de nummer twee 1250 euro en wint de nummer drie 750 euro.
