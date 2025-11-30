Carlos Sainz Jr. (31) heeft een heel belangrijk podium gepakt tijdens de Grand Prix van Qatar. Niet alleen voor hem persoonlijk was het een fantastisch resultaat, maar ook voor Max Verstappen, die zag hoe Sainz belangrijke punten wist af te snoepen van Lando Norris, die net naast het podium greep. Sainz was na afloop door het dolle heen.

Het leek er enige tijd op dat McLaren, vanwege haar alternatieve strategie, alsnog de tweede en derde plek veilig ging stellen achter Verstappen, maar in het tweede deel van de wedstrijd kwam Norris vast te zitten achter Kimi Antonelli - en uiteindelijk ook Sainz. De Mercedes zakte door z'n banden, waardoor Norris er voorbij kon, maar Sainz hield knap stand. Het leverde hem uiteindelijk een podium op en daar waren ze bij Williams blij mee, maar ook zeker bij Red Bull. Sainz haalde met dit resultaat mogelijk cruciale WK-punten weg bij kampioenschapsleider Norris. Na afloop reageerde Sainz bij de podiuminterviews.

Sainz trots en blij met podium voor Williams in Qatar

"Ja, ik ben zo blij, zo trots op het hele team met wat we gedaan hebben vandaag. We gingen het weekend in met weinig verwachtingen. We hadden een goede pace, we hadden een goede strategie, alles was goed. En dat leverde ons een onverwachts podium op, ik ben ontzettend trots. Alles ging goed vandaag. We hebben ons gedurende het jaar op zoveel vlakken verbeterd en vandaag hebben we een perfecte race gereden. Ik ben heel blij, want ik had dit podium niet verwacht", zo sprak hij met een grote glimlach.

