De Grand Prix van Qatar gaat om 17:00 uur van start en het belooft een cruciale middag te worden op het Lusail International Circuit. Lando Norris kan vandaag zijn eerste wereldtitel pakken, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri hopen om hun kansen in leven te houden. Mis niks van alle ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Grand Prix van Qatar Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog! Daarmee sluiten we het liveblog van deze Grand Prix. Bedankt voor het volgen en hou onze website in de gaten voor alle nieuwtjes en reacties! Wat een race! Na een zinderende en spannende race in Qatar weet Verstappen dat hij nog altijd goede kansen heeft op zijn vijfde wereldtitel na een ongekende mispeer van McLaren met de pitstops. De grote finale in Abu Dhabi gaat er komen! Verstappen wint de Grand Prix! De Grand Prix van Qatar is een prooi voor Max Verstappen! Piastri wordt tweede en Sainz pakt een prachtig podium! Norris eindigt als vierde. Norris pakt Antonelli! Daar is dan toch Norris die naar P4 gaat nadat Antonelli een foutje lijkt te maken of een probleem heeft. Problemen bij Hadjar! Daar is wat mis bij de Racing Bulls-rijder, die wel door lijkt te kunnen. Norris heeft vol de druk eropstaan bij Antonelli, terwijl ook Sainz aan het trappen is voor zijn podium. Ontzettend spannend! Slotfase breekt aan Verstappen stevent af op de overwinning in Qatar, want Piastri gaat het gat niet meer dichten. Het wordt vooral spannend om te zien of Sainz zijn podium vast weet te houden en Norris zodoende slechts als vijfde eindigt. Sainz heeft problemen Oh nee! Carlos Sainz op P3 rapporteert problemen en dat klinkt niet goed. Gaat hij dan toch nog zijn podium verliezen in de slotfase? Norris om de problemen Mocht Norris niet verder naar voren komen, komt Verstappen op tien punten van de Britse coureur. Het belooft een dramadag te worden zo voor de man die vandaag hoopte zijn eerste wereldtitel te pakken. Norris nu naar binnen De McLaren-rijder heeft een iets langzamere stop dan zijn teamgenoot. Norris komt als vijfde terug de baan op en moet dus sowieso nog twee wagens inhalen als hij naar het podium wil. Bang momentje voor Piastri! Het gaat allemaal net goed voor Piastri! Piastri naar binnen geweest De McLaren-coureur is naar binnen geweest met een razendsnelle stop: 1.8 seconden en nieuwe harde banden onder de wagen. Hij komt terug op P3. Hachelijk moment voor Norris! Hij raakt bijna zijn auto kwijt op het grind en rapporteert inmiddels dat er wellicht schade is aan zijn auto. Dat kan catastrofaal gaan zijn! De stand van zaken in Qatar! Bearman krijgt een straf Zijn pitcrew had nog helemaal niet alle wielen erop gemonteerd en toch werd Bearman al weggestuurd. Bijzonder slecht gedaan door Haas. Norris moet sneller zijn dan Verstappen Zo laat zijn engineer weten. "Dit is het gedeelte van de race waar we sneller moeten zijn dan Verstappen." Laad meer

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd