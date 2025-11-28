McLaren dominant op softs tijdens training in Qatar, Verstappen zoekt en klaagt

Oscar Piastri heeft het sprintweekend van de F1 Grand Prix van Qatar op een positieve manier afgetrapt door de eerste en enige vrije training bovenaan af te sluiten. De Australiër deed dit voor teamgenoot en rivaal Lando Norris en Fernando Alonso en gaat zo met vertrouwen en ogenschijnlijk meteen de juiste afstelling naar de laatste sprintkwalificatie en sprintrace van 2025.

Het weekend in Qatar moet volgens de meeste coureurs en analisten het weekend worden waarin Red Bull Racing met Max Verstappen toe gaat slaan en het gat nog kleiner moet maken dan de 24 punten achterstand die hij nu op Lando Norris heeft. Het circuit in Qatar wordt gezien als voordelig voor Red Bull en niet voor de auto van McLaren, maar met een enkele vrije training is er weinig tijd om de juiste setup te vinden voordat de eerste kwalificatie al voor de deur staat.

Coureurs kiezen voor hards in openingsfase

Tijdens de openingsfase van de eerste en enige vrije training besloten George Russell, Nico Hülkenberg en Liam Lawson als eerste naar buiten te gaan, snel gevolgd door de rest van het veld. Alle coureurs en teams hadden maar zestig minuten om data te verzamelen en ervoor te zorgen dat de setup goed is richting de twee kwalificaties en races van dit weekend. Iedereen besloot dit in eerste instantie op de hards te doen.

Op wat kleine uitstapjes na en wat klachten vanuit Verstappen over zijn stuur, vonden er weinig bijzondere incidenten plaats in de openingsfase en hoefde de gele vlag eigenlijk niet eens gebruikt te worden. Na twintig minuten stond Russell op P1 met een 1:22.165, voor Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Het hoogste aantal rondjes stond toen op naam van Lawson met twaalf rondjes.

Locked in 💪 One hour to get to grips with Qatar before Sprint Quali ⏱️#F1 || #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/bVtFYCgDVz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 28, 2025

Focus op veranderingen setup en longruns

In het tweede gedeelte van de sessie kwamen de softs nog niet tevoorschijn en waren de teams en coureurs nog steeds vooral bezig met het verzamelen van data en het aanpassen van de auto op basis van de feedback van de coureurs. Ook in deze twintig minuten waren er eigenlijk amper incidenten en was het vooral Verstappen die op de boardradio aan het klagen was over de auto.

Na veertig minuten in de training reden de coureurs nog steeds op hards en was het Russell die met zijn 1:22.165 nog steeds op P1 stond voor Verstappen, Hadjar, Lando Norris en Alonso. Het hoogste aantal rondje stond op dat moment op naam van Russell met 22 rondjes in totaal. Zeker Red Bull, Racing Bulls, Mercedes en Williams zat er er goed bij op de hards, terwijl McLaren, Ferrari, Haas, Alpine en Sauber zoekende waren.

McLaren snel op softs

Met nog een kwartier te gaan in de training besloten de coureurs langzaam maar zeker te switchen naar de softs voor wat kwalificatieruns en/of data op de zachtste band van dit weekend. Daardoor werden de tijden sneller en zou ook de uitslag nog flink op de schop gaan.

Na flink wat kwalificatieruns op de softs en verbeteringen van de tijden, bleek McLaren het ritme op de softs beter gevonden te hebben dan op de hards. Piastri en Norris hadden het op de hards lastig, maar waren op de softs ineens een halve seconde sneller dan het grootste gedeelte van het veld. Piastri sloot op P1 af met een 1:20.924, vlak voor Norris (0.058 seconden) en ruim voor Alonso, Carlos Sainz en Hadjar. Verstappen eindigde op P6 op 0.580 seconden.

