Vanaf 14:30 uur is het tijd om af te trappen met alweer het één-na-laatste raceweekend van dit kalenderjaar: de Grand Prix van Qatar. De teams en coureurs beginnen - zoals gebruikelijk - met de eerste vrije training. Het is de enige training, want we rijden natuurlijk volgens het sprintweekendformat. Wie komt er het beste uit de startblokken?

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Qatar Sorteer op: Laatste Oudste Daar is de vlag! De sessie wordt afgevlagd en het team van McLaren heeft op de softs in ieder geval de beste papeiren. Piastri eindigt op P1, vlak voor Norris. Verstappen komt niet verder dan P6 in deze sessie. Moet gezegd worden: op de harde banden waren de McLarens nergens te bekennen. Het belooft een spannend weekend te worden. Voor nu sluiten we het liveblog, tot straks! Daar is Piastri! De Australiër gaat nu naar de snelste tijd met een kleine verbetering ten opzichte van Norris. Norris is daar! Ineens komt Norris als een duveltje uit een doosje met een 1:20.982 op de proppen, waarmee hij ruim naar P1 gaat en ook maar liefst een halve seconde sneller is dan Verstappen. Daar zijn de softs! Bearman is de eerste coureur die op de softs een lekker rondje weet neer te zetten. Hij komt op P3 terecht op twee tienden van Russell. Stilte voor de storm De coureurs zijn even binnen, voor we aan het laatste gedeelte van de sessie beginnen. Tijd voor de kwalificatieruns! Verstappen moppert flink Ook Verstappen is totaal niet te spreken over het besturen van zijn RB21. Nog iets meer dan twintig minuten te gaan Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok is de top tien als volgt: Russell, Verstappen, Hadjar, Norris, Alonso, Albon, Sainz, Tsunoda, Antonelli, Piastri. Nu wel verbetering voor Lando De Brit gaat naar P4 en sluit op vier tienden achter Russell aan. Norris is bezorgd De McLaren-rijder vraagt waar hij in hemelsnaam 1,6 seconden moet vinden in zijn rondje vanaf de negentiende (!) plaats. Hij verbetert wel, maar slechts naar P11. Dat belooft voorlopig weinig goeds. Bottas ineens op de baan Valtteri Bottas terug op de baan? De engineer van Tsunoda denkt van wel en noemt de naam van de Fin. Tsunoda begrijpt er weinig van en laat weten dat er geen Bottas op de baan is. Norris op zoek naar de limiet Meeste coureurs even de pits in Terwijl Sainz nog even doorraast op de baan en naar een vijfde tijd gaat, zijn de rest van de courerus allemaal even binnen om zometeen op nieuwe banden naar buiten te gaan. Bij Hülkenberg zijn er echter wat meer problemen, zo lijkt het. Hij staat in zijn garagebox en er wordt veel gezocht door de monteurs. Verstappen klaagt over stuurproblemen De Nederlander laat zich op de boardradio horen over problemen met zijn stuurtje. Inmiddels is zijn tijd ook door zes coureurs verbeterd, met Russell voorop. Verstappen inmiddels de snelste Veel coureurs weten nu de tijden te verbeteren, zoals Verstappen die met een 1:23.343 naar de snelste tijd gaat. Sainz en Piastri volgen hem in zijn kielzog. De eerste tijden druppelen binnen De coureurs zijn eigenlijk allemaal op de harde banden op weg en het zijn Verstappen en Tsunoda die voorlopig de snelste tijden laten noteren. Even later is daar echter Russell die met een 1:27.790 al onderdoor duikt. Laad meer

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd