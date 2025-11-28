Tsunoda lijkt Red Bull-beslissing te verraden: "De meeste mensen zullen het wel weten"
Yuki Tsunoda weet nog altijd niet waar hij volgend seizoen aan toe is, daar een officiële Red Bull-aankondiging over de teamgenoot van Max Verstappen in 2026 al tijden op zich laat wachten. Een interview in Qatar lijkt echter te verraden waar Tsunoda aan toe is.
Isack Hadjar heeft een sterk debuutseizoen in de Formule 1 achter de rug, met een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Nederland als hoogtepunt. De Fransman wordt gezien als een serieuze kandidaat om Tsunoda te vervangen, die het moeilijk heeft gehad sinds zijn promotie na de eerste twee races van dit seizoen. Ook Arvid Lindblad, een talent uit de Red Bull-junioren, lijkt op weg naar een zitje bij Racing Bulls voor 2026, wat de druk op de Japanse coureur en Liam Lawson vergroot.
Na Qatar
Hoewel in eerste instantie een beslissing na Mexico verwacht werd, lijkt het er nu op dat het team de knoop voor de teamgenoot van Verstappen in 2026 na Qatar definitief zal doorhakken. Er wordt vooral rekening gehouden met een scenario waarbij Hadjar wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht en dus Tsunoda het veld moet ruimen, daar men graag Lindblad door wil schuiven naar het talententeam van Racing Bulls.
Veelzeggende reactie
In Qatar lijkt het erop dat Tsunoda echter al weet hoe laat het is. In gesprek met Viaplay vertelt hij over de situatie: "Ik weet wel iets, maar dat kan ik natuurlijk niet delen. Maar de meeste mensen zullen het wel al weten", zo lijkt de Japanner erop te hinten dat inderdaad Hadjar doorgeschoven wordt naar zijn plek. Een scenario waar in ieder geval door zowel fans als de media al lange tijd vanuit wordt gegaan. Mocht dat gebeuren, is de kans groot dat we Tsunoda volgend jaar dus niet meer terugzien op de Formule 1-grid.
