Woensdag werd de Formule 1-wereld behoorlijk opgeschud door het grote nieuws van Aston Martin: Adrian Newey wordt namelijk de nieuwe teambaas van de Britse renstal. Het bericht zorgde bij veel fans toch voor de nodige vraagtekens. Eén van hen is Dr. Helmut Marko, die jarenlang samenwerkte met de legendarische ontwerper.

Newey, die natuurlijk jarenlang als ontwerper voor Red Bull werkte en grote successen boekte met het team, wordt vanaf 2026 de nieuwe teambaas van Aston Martin. Hij volgt Andy Cowell op, die doorgaat als Chief Strategy Officer. Newey staat bekend als één van de briljantste breinen in de Formule 1 en heeft voor meerdere teams wereldkampioenschapsauto's ontworpen. De promotie van Newey tot teamchef is dan ook een wereldschokkende move, zeker met het oog op zijn huidige functie als ontwerper.

Marko verrast

Marko, die doorgaans een uitstekende klik heeft met Newey, gaf eerder al toe dat het verlies van de ontwerper pijn deed bij Red Bull. Inmiddels heeft de topontwerper alweer enige tijd gewerkt aan de 2026-wagen van Aston Martin, waarmee het team in het nieuwe tijdperk samen met Honda een gooi wil doen naar de titel. Het is overduidelijk dat de kracht van Newey ligt bij het ontwerpen van de wagens, waardoor zijn nieuwe functie toch voor een hoop fans voor verbazing zorgde. Ook Marko schaart zich daarbij: "Dat heeft me echt verrast", zo opent Marko tegenover Kleine Zeitung.

Niet zijn kracht

De Red Bull-chef vervolgt: "Je moet eerst maar eens zien hoe dat in de praktijk uitpakt." De Oostenrijker twijfelt of de nieuwe rol van Newey wel bij hem past. "Dat is zeker niet zijn sterke punt", zo zegt Marko. "Zijn grote kracht ligt juist in het ontwerpen, het afstemmen van de auto en de kwaliteit in de productie en ontwikkeling van een auto. Het heeft me enorm verrast dat het voor hem meer richting teamleiding zal gaan."