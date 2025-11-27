Newey wordt teambaas bij Aston Martin, Verstappen kampt met fysiek ongemak | GPFans News
Newey wordt teambaas bij Aston Martin, Verstappen kampt met fysiek ongemak | GPFans News
Adrian Newey, een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1, wordt onverwachts teambaas. Hij zal deze rol op zich nemen bij Aston Martin vanaf het F1-seizoen van 2026. Andy Cowell wordt niet ontslagen, maar krijgt een andere rol binnen de Britse formatie. Bekijk de nieuwe GPFans video hieronder.
{emed} {/embed}
Gerelateerd
Net binnen
Titelstrijd
Norris, Piastri én Verstappen kunnen allen met 392 punten richting epische finale in Abu Dhabi
- 53 minuten geleden
- 4
Lewis Hamilton
Hamilton ziet Red Bull-fan in Ferrari-motorhome: "Wat doe jij hier?
- 13 minuten geleden
Tijdschema
Het tijdschema voor de Grand Prix van Qatar
- 1 uur geleden
GPFans Video
Newey wordt teambaas bij Aston Martin, Verstappen kampt met fysiek ongemak | GPFans News
- 1 uur geleden
McLaren, FIA
Stella over 'buiten proportionele' diskwalificatie: 'FIA heeft zelf erkend dat dit moet worden aangepakt'
- 2 uur geleden
- 10
McLaren
'McLaren krijgt waarschuwing van de FIA en kan zich niets meer permiteren in titelstrijd'
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
400.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- Gisteren 09:42
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
150.000+ views
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
150.000+ views
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november