Adrian Newey, een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1, wordt onverwachts teambaas. Hij zal deze rol op zich nemen bij Aston Martin vanaf het F1-seizoen van 2026. Andy Cowell wordt niet ontslagen, maar krijgt een andere rol binnen de Britse formatie. Bekijk de nieuwe GPFans video hieronder.

{emed} {/embed}

Gerelateerd