De dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas heeft gek genoeg ook negatieve gevolgen voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing, al kan je jezelf afvragen of ze er in Milton Keynes wakker van zullen liggen.

Lando Norris kwam in Las Vegas als tweede over de streep, waarmee hij in eerste instantie slechts zeven punten verloor op Max Verstappen. Teammaat Oscar Piastri kende een stroef weekend in de gokstad en kwam als vijfde over de streep, maar schoof door naar de vierde stek vanwege een tijdstraf voor Kimi Antonelli. Vier uur na afloop van de race kwam echter de officiële bevestiging naar buiten dat Norris en Piastri beiden werden gediskwalificeerd, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de bodemplank van de auto.

Dubbele diskwalificatie McLaren kent nadeel voor Red Bull Racing

Verstappen liep hierdoor in één klap 25 punten in op Norris, waarmee zijn achterstand is teruggebracht naar 24 punten. De Nederlander staat nu op gelijke hoogte met Piastri. Een enorme bonus in de titelkansen van de Red Bull Racing-coureur, maar er is ook een negatieve zijde voor de Oostenrijkse grootmacht. Door de diskwalificatie van de McLaren-coureurs zijn Mercedes-coureurs Antonelli en George Russell doorgeschoven naar respectievelijk de derde en vijfde plaats. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton schoven door naar de vierde en achtste stek.

Strijd om tweede plaats in constructeurskampioenschap

Red Bull Racing verdiende geen extra punten. Verstappen won immers de race, en Yuki Tsunoda eindigde ver buiten de top tien. Het team van de Nederlander is dus terrein verloren in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Voor de diskwalificatie was de achterstand op Mercedes 32 punten, nu is dat 40 punten. De voorsprong op Ferrari bestond eerst uit 20 punten, dat gat is nu met zeven punten verkleind. Of Red Bull Racing er ook maar iets om zal geven, valt te betwijfelen.

