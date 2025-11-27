Max Verstappen blikt samen met Red Bull Racing vooruit op de F1 Grand Prix van Qatar. Met nog twee raceweekenden te gaan, moeten ze alles op alles zetten om de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan. Verstappen geeft aan dat ze Qatar op dezelfde manier zoals altijd gaan aanpakken.

Het Lusail International Circuit organiseert aankomend weekend voor de vierde keer de Grand Prix van Qatar en voor de derde keer op rij wordt er ook een Sprint verreden. Wil Norris vóór Abu Dhabi de titel al veiligstellen, dan moet hij tenminste 2 punten meer scoren dan zijn teamgenoot en tenminste 1 punt meer dan Verstappen. De laatstgenoemde weet dat hij een perfect weekend nodig heeft om dichter bij Norris te geraken. De Red Bull-coureur wijst ook naar een regelwijziging voor Qatar. Een setje Pirelli's mag namelijk uit veiligheidsoverwegingen niet langer dan 25 ronden gebruikt worden.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull gaat aanpak niet veranderen

"Qua punten in het kampioenschap ligt het na Vegas dichter bij elkaar, maar richting Qatar gaan we het weekend nog steeds op dezelfde manier aanpakken zoals we dat altijd gedaan hebben. We kijken het gewoon één race tegelijkertijd aan", zo heeft Verstappen laten weten. "Elk weekend zijn we erop gefocust om de punten te maximaliseren en de best mogelijke performance uit de auto te halen. Dat is precies wat we deze race ook gaan doen."

Related image

Meer punten op het spel

Er zijn 33 in plaats van 25 punten te verdienen in Qatar. "Het is een sprintweekend, dus er zijn zelfs nog meer punten te verdienen hier. Het enige wat we ons kunnen veroorloven is een perfect weekend. Lusail is een circuit dat veel van je vraagt. Door de hitte is bandenmanagement ontzettend belangrijk en we moeten ervoor zorgen dat we alles op de juiste manier uitvoeren met de verplichte tweestopper. We concentreren ons op het behouden van het positieve momentum en het team is zo hard mogelijk aan het pushen om de beste performance te behalen", aldus de Limburger.

Gerelateerd