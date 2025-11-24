Hamilton: 'Ik kijk uit naar het einde van het seizoen en niet naar volgend jaar'
Hamilton: 'Ik kijk uit naar het einde van het seizoen en niet naar volgend jaar'
Lewis Hamilton maakt zich grote zorgen voor het aankomende Formule 1-seizoen van 2026. Na de Grand Prix van Las Vegas, waar hij twintigste kwalificeerde en uiteindelijk als achtste over de streep kwam, noemde hij eerder al zijn jaar 2025 zijn slechtste jaar ooit. Inmiddels weten we ook dat hij weinig zin heeft in volgend jaar.
De Brit windt er geen doekjes om als het gaat om zijn teleurstelling. Bij BBC geeft hij aan uit te kijken naar het einde van het seizoen en niet naar volgend seizoen: "Nee, ik kijk uit naar het einde van dit jaar, ik kijk totaal niet uit naar de volgende." Toen hem werd gevraagd of hij het over de volgende race in Qatar had, was het antwoord van Hamilton al net zo duidelijk: "Nee, volgend seizoen." Het zegt allemaal genoeg over hoe hij er momenteel in staat en hoe hij denkt over de veranderingen die in 2026 gaan plaatsvinden, zoals de nieuwe chassis- en motorreglementen waar Ferrari zo op hoopt.
Geen verbetering
Hamilton heeft simpelweg geen vertrouwen in een verbetering van de situatie: "Ik denk op dit moment, nee. Ik heb alles geprobeerd, en het werkt niet." Een teken aan de wand voor hoe het momenteel met de man gaat die zeven wereldtitels won in zijn carrière. De coureur wist zich tijdens de race in Las Vegas nog wel op te werken naar de achtste plek, maar echt tevreden over zijn race was hij helemaal niet: "Slecht weekend voor ons. Slecht weekend voor Ferrari, het is zwaar." Ferrari staat momenteel op de vierde plek in het constructeurskampioenschap.
Kampioenschappen
Met nog twee races te gaan staat Ferrari dertien punten achter Red Bull en 53 punten achter Mercedes. De resultaten van de race in Las Vegas, waar Max Verstappen wist te winnen en Mercedes een dubbel podium haalde, hebben mogelijk ook nog gevolgen voor de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc kwam als vierde over de streep. De kloof met de Monegask is op zijn beurt wel enorm. De zevenvoudig wereldkampioen staat 74 punten achter Leclerc in het rijdersklassement en lijkt het echt niet meer te zien zitten bij de Scuderia.
Net binnen
ESPN: 'Newey en Horner zijn weer bereid om samen te werken'
- 21 minuten geleden
- 1
Hamilton: 'Ik kijk uit naar het einde van het seizoen en niet naar volgend jaar'
- 1 uur geleden
- 2
Fans vinden 'lifehack': Grand Prix Las Vegas gratis bekeken via beveiligingscamera's
- 1 uur geleden
Weerbericht Qatar: zoals verwacht zonnige voorspellingen op het menu
- 2 uur geleden
VIDEO: 'McLaren mogelijk al eerder betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri' | GPFans News
- 3 uur geleden
- 4
Opmerkelijk Mickey Mouse-optreden in Las Vegas lijkt niet live te zijn geweest
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- Gisteren 12:18