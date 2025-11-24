Lewis Hamilton maakt zich grote zorgen voor het aankomende Formule 1-seizoen van 2026. Na de Grand Prix van Las Vegas, waar hij twintigste kwalificeerde en uiteindelijk als achtste over de streep kwam, noemde hij eerder al zijn jaar 2025 zijn slechtste jaar ooit. Inmiddels weten we ook dat hij weinig zin heeft in volgend jaar.

De Brit windt er geen doekjes om als het gaat om zijn teleurstelling. Bij BBC geeft hij aan uit te kijken naar het einde van het seizoen en niet naar volgend seizoen: "Nee, ik kijk uit naar het einde van dit jaar, ik kijk totaal niet uit naar de volgende." Toen hem werd gevraagd of hij het over de volgende race in Qatar had, was het antwoord van Hamilton al net zo duidelijk: "Nee, volgend seizoen." Het zegt allemaal genoeg over hoe hij er momenteel in staat en hoe hij denkt over de veranderingen die in 2026 gaan plaatsvinden, zoals de nieuwe chassis- en motorreglementen waar Ferrari zo op hoopt.

Geen verbetering

Hamilton heeft simpelweg geen vertrouwen in een verbetering van de situatie: "Ik denk op dit moment, nee. Ik heb alles geprobeerd, en het werkt niet." Een teken aan de wand voor hoe het momenteel met de man gaat die zeven wereldtitels won in zijn carrière. De coureur wist zich tijdens de race in Las Vegas nog wel op te werken naar de achtste plek, maar echt tevreden over zijn race was hij helemaal niet: "Slecht weekend voor ons. Slecht weekend voor Ferrari, het is zwaar." Ferrari staat momenteel op de vierde plek in het constructeurskampioenschap.

Kampioenschappen

Met nog twee races te gaan staat Ferrari dertien punten achter Red Bull en 53 punten achter Mercedes. De resultaten van de race in Las Vegas, waar Max Verstappen wist te winnen en Mercedes een dubbel podium haalde, hebben mogelijk ook nog gevolgen voor de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc kwam als vierde over de streep. De kloof met de Monegask is op zijn beurt wel enorm. De zevenvoudig wereldkampioen staat 74 punten achter Leclerc in het rijdersklassement en lijkt het echt niet meer te zien zitten bij de Scuderia.