De Grand Prix van Las Vegas is achter de rug en dus steekt het Formule 1-circus deze week de halve aardbol over richting het Midden-Oosten, waar over enkele dagen de Grand Prix van Qatar op het programma staat. De teams en coureurs zullen aldaar een stuk fijnere temperaturen treffen dan afgelopen weekend.

Na een enerverend en bijzonder weekend in Las Vegas zijn alle ogen gericht op Qatar, waar de één-na-laatste race van het seizoen op het programma staat. Na de diskwalificaties van de McLaren-coureurs, wordt het een ontzettend spannend raceweekend. Vorig jaar wist Max Verstappen nog te winnen op Qatarese bodem. Een overwinning dit weekend zou in ieder geval betekenen dat hij zijn titelkansen in leven houdt. Mocht Lando Norris een slecht resultaat boeken, worden de kansen op de wereldtitel natuurlijk nóg groter.

Weersvoorspellingen

Natuurlijk zullen dan ook de weersomstandigheden weer een cruciale rol gaan spelen in het verloop van het weekend. Daar waar de laatste paar races er regelmatig dreiging van regen was voor de teams en coureurs, en deze regen in Las Vegas ook daadwerkelijk viel, weten we voor het komende weekend dat we niet veel spannends hoeven te verwachten. Zoals gebruikelijk op deze plek op aarde, zijn het voornamelijk de zon en de hitte die een grote rol spelen. Voor het komende weekend vallen de temperaturen nog enigszins mee: vrijwel het gehele weekend is droog, met temperaturen rond de 25 graden Celsius.

