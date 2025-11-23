close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
A composite image of Max Verstappen and Lando Norris with the US flag in the background

Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen: "Max wilde een punt maken"

Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen: "Max wilde een punt maken"

Jan Bolscher
A composite image of Max Verstappen and Lando Norris with the US flag in the background

Helmut Marko keek vol leedvermaak naar McLaren, toen Max Verstappen de ene na de andere snelste raceronde reed na een uitdagende boordradio van het team richting Lando Norris.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander nam bij de start de leiding in de race van Lando Norris over, nadat de Brit zich verremde in de eerste bocht. In het laatste deel van de race leek de McLaren-coureur dichterbij te komen. Norris kreeg over de boordradio te horen: "Ga snel aan Russell voorbij, we gaan Max pakken", iets wat Red Bull Racing doorspeelde aan de Nederlander. Vervolgens duurde het niet lang voordat de viervoudig wereldkampioen in hoog tempo aan de horizon verdween.

Verstappen maakte een punt

"Het grappigste moment was die boordradio van McLaren: 'Val Max aan. Haal hem in!'", vertelt Red Bull-topman Helmut Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. "Daarna reed Max de ene na de andere snelste ronde, om een punt te maken. Hij reed met ontzettend veel souplesse. Max kon het tempo van zijn achtervolgers makkelijk bijhouden, daardoor konden we de banden sparen."

Extra motivatie

Verstappen zelf zij erover bij Viaplay: "Dat heb ik ook te horen gekregen. Daar moet ik natuurlijk om lachen. Daarmee maak je mij alleen maar gemotiveerder. Dat werk averechts, dat soort dingen. Kom maar op. Als hij dan bij me zou komen, motiveert mij dat alleen maar om nog harder te verdedigen. Ze maken het alleen maar moeilijker voor zichzelf."

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Las Vegas

Net binnen

Norris reageert na schokkende diskwalificatie:
Lando Norris

Norris reageert na schokkende diskwalificatie: "Het is frustrerend"

  • 6 minuten geleden
Jos Verstappen ruikt kansen:
Jos Verstappen

Jos Verstappen ruikt kansen: "Bij McLaren worden ze nu nerveuzer"

  • 44 minuten geleden
McLaren biedt via Stella excuses aan na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
McLaren

McLaren biedt via Stella excuses aan na dubbele diskwalificatie in Las Vegas

  • 1 uur geleden
  • 6
 VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
GP Las Vegas

VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

  • 1 uur geleden
  • 5
 McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen
FIA-besluit in Vegas

McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen

  • 1 uur geleden
  • 17
 Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen:
Grand Prix van Las Vegas

Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen: "Max wilde een punt maken"

  • 2 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x