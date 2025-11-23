Helmut Marko keek vol leedvermaak naar McLaren, toen Max Verstappen de ene na de andere snelste raceronde reed na een uitdagende boordradio van het team richting Lando Norris.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander nam bij de start de leiding in de race van Lando Norris over, nadat de Brit zich verremde in de eerste bocht. In het laatste deel van de race leek de McLaren-coureur dichterbij te komen. Norris kreeg over de boordradio te horen: "Ga snel aan Russell voorbij, we gaan Max pakken", iets wat Red Bull Racing doorspeelde aan de Nederlander. Vervolgens duurde het niet lang voordat de viervoudig wereldkampioen in hoog tempo aan de horizon verdween.

Verstappen maakte een punt

"Het grappigste moment was die boordradio van McLaren: 'Val Max aan. Haal hem in!'", vertelt Red Bull-topman Helmut Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. "Daarna reed Max de ene na de andere snelste ronde, om een punt te maken. Hij reed met ontzettend veel souplesse. Max kon het tempo van zijn achtervolgers makkelijk bijhouden, daardoor konden we de banden sparen."

Extra motivatie

Verstappen zelf zij erover bij Viaplay: "Dat heb ik ook te horen gekregen. Daar moet ik natuurlijk om lachen. Daarmee maak je mij alleen maar gemotiveerder. Dat werk averechts, dat soort dingen. Kom maar op. Als hij dan bij me zou komen, motiveert mij dat alleen maar om nog harder te verdedigen. Ze maken het alleen maar moeilijker voor zichzelf."

