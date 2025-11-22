Op de onboardbeelden van Lando Norris was te zien dat de Engelsman de tijddelta op zijn stuur, tijdens de kwalificatie, had ingeschakeld. De McLaren-coureur had die functie eerder juist uit laten zetten omdat het hem afleidde, maar tijdens de glibberige omstandigheden verscheen de statistiek ineens weer op zijn scherm.

Coureurs kunnen het display op hun stuur naar eigen voorkeur instellen. Norris gaf eerder dit seizoen aan dat hij de tijddelta niet wilde zien, omdat het simpelweg voor afleiding zorgt. Met behulp van die statistiek kunnen coureurs zien hoe snel ze op dat moment zijn ten opzichte van de snelste rondetijd of hun persoonlijke snelste tijd. Sommige coureurs gaan daardoor juist harder rijden, omdat ze precies kunnen zien waar ze tijd tekortkomen; anderen willen het niet zien om zich volledig op de baan te concentreren.

Halverwege sessie aangezet

Norris is een van de coureurs bij wie de statistiek normaliter is uitgeschakeld, maar legt uit waarom hij deze toch weer aanzette voor de kwalificatie in Las Vegas. “Ik begon de kwalificatie eigenlijk zonder delta. Ik denk dat we halverwege Q1 of halverwege Q2 de delta weer hebben aangezet. Simpelweg omdat die sessies niet gingen om zo snel mogelijk zijn, maar om goede referenties te hebben qua rondetijd om te weten wat de cutoff was om Q2 te halen. Als ik bijvoorbeeld een 1:55 moest rijden, moet ik weten hoeveel marge ik heb en hoeveel risico ik nog moet nemen. Zeker in dit soort omstandigheden moet je weten of je 10 procent meer risico moet nemen, of je veel later moet remmen, dat soort dingen,” legt Norris bij Sky Sports F1 uit.

Toch blijft hij geen fan van de functie, en in andere omstandigheden zet hij deze direct weer uit. “Ik kan dat beter inschatten wanneer mijn delta aanstaat, vooral in de regen. Als het droog was geweest, had ik hem niet gebruikt. Ja, op verschillende momenten heb je gewoon andere informatie nodig,” aldus Norris.

