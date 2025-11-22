Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Las Vegas

Na de deels natte en koude kwalificatie staat zondagochtend de Grand Prix van Las Vegas op het programma. Het weer is al het hele weekend een belangrijke factor geweest, maar wat kunnen we verwachten tijdens de race op zondag?

Lando Norris zal de Grand Prix van Las Vegas aanvangen vanaf P1. De Engelsman kende geen vlekkeloos rondje, maar met een 1:47.934 was hij ruim drie tienden sneller dan Max Verstappen, die de eerste startrij met Norris deelt. Daarachter staat verrassend genoeg Carlos Sainz, die nipt sneller was dan George Russell op P4. Oscar Piastri start de race vanaf P5.

Weerbericht Grand Prix van Las Vegas

Waar het tijdens de kwalificatie nog even druppelde, hoeven we voor de Grand Prix van Las Vegas geen regen te verwachten. Volgens Weeronline wordt het tijdens de start van de race om 20:00 uur lokale tijd fris, met een graad of 14 Celsius. Dat ligt in lijn met de afgelopen dagen, al wordt er geen neerslag voorspeld. De wind is zwak tot matig, met een kracht van drie, wat waarschijnlijk wel enige invloed zal hebben.

Er lijkt geen regen meer aan te komen voor de Grand Prix van Las Vegas🇺🇸 pic.twitter.com/GhvoHckkNk — GPFans NL (@GPFansNL) November 22, 2025

