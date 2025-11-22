Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Las Vegas
Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Las Vegas
Na de deels natte en koude kwalificatie staat zondagochtend de Grand Prix van Las Vegas op het programma. Het weer is al het hele weekend een belangrijke factor geweest, maar wat kunnen we verwachten tijdens de race op zondag?
Lando Norris zal de Grand Prix van Las Vegas aanvangen vanaf P1. De Engelsman kende geen vlekkeloos rondje, maar met een 1:47.934 was hij ruim drie tienden sneller dan Max Verstappen, die de eerste startrij met Norris deelt. Daarachter staat verrassend genoeg Carlos Sainz, die nipt sneller was dan George Russell op P4. Oscar Piastri start de race vanaf P5.
Weerbericht Grand Prix van Las Vegas
Waar het tijdens de kwalificatie nog even druppelde, hoeven we voor de Grand Prix van Las Vegas geen regen te verwachten. Volgens Weeronline wordt het tijdens de start van de race om 20:00 uur lokale tijd fris, met een graad of 14 Celsius. Dat ligt in lijn met de afgelopen dagen, al wordt er geen neerslag voorspeld. De wind is zwak tot matig, met een kracht van drie, wat waarschijnlijk wel enige invloed zal hebben.
Gerelateerd
Net binnen
Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Las Vegas
- 41 minuten geleden
Verstappen niet verbaasd door pole voor Norris: 'Voor mij is dit nooit een vraagteken geweest'
- 1 uur geleden
Norris wijst naar De Ferran na behalen pole position: 'Hij zou erg trots op McLaren zijn'
- 2 uur geleden
VIDEO | Mercedes ontloopt diskwalificatie, Alpine wel bestraft met boete
- 2 uur geleden
- 1
Hoe laat begint morgenvroeg de Grand Prix van Las Vegas?
- 3 uur geleden
- 3
Davidson stomverbaasd over actie Hamilton: 'Hij rijdt gewoon dat paaltje eruit'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november