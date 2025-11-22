Verstappen klaagt over gebrek aan grip en licht in Las Vegas: "Dit is niet hoe het hoort"
Max Verstappen heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. Onder natte en spekgladde omstandigheden wist de Nederlander het maximale uit zijn RB21 te halen, waardoor hij zondag enkel Lando Norris voor zich hoeft te dulden. Het gat naar de McLaren-coureur, stemt de viervoudig wereldkampioen echter niet tevreden.
Het is een publiek geheim dat Max Verstappen doorgaans erg sterk voor de dag komt in natte omstandigheden. Als de verschillen in materiaal kleiner worden door een nat wegdek, weet hij vaak met zijn talent het verschil te maken. Toch heeft de viervoudig wereldkampioen allesbehalve genoten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Verstappen foetert na afloop niet alleen op het gebrek aan grip op de baan, maar ook over het gebrek aan verlichting.
Gebrek aan grip en licht
Bij Viaplay krijgt hij de vraag of hij dit soort kwalificaties leuk vindt, vanwege zijn talent in de regen: "Nee, helemaal niet. Ik vind het wel leuk om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Dan kan ik beter rally gaan rijden. Dit is niet hoe het moet", klinkt het. "Er is hier ook helemaal niet genoeg licht, om eerlijk te zijn. Het was heel donker op de baan. Maar goed, dat is voor iedereen hetzelfde. Je moet het ermee doen, dus dan doen we het ermee.
Weinig downforce op een spekglad circuit
Verstappen vervolgt: "Het was niet te nat. Maar er is gewoon geen grip. Je moet zo voorzichtig rijden. Ik was eigenlijk best wel verbaasd dat er niet zoveel gebeurde. Het was niet zo leuk, maar dat ligt ook een beetje aan het circuit. Met die lange rechte stukken moet je met heel weinig downforce rijden, maar er is hier heel weinig grip. En met dit soort omstandigheden helemaal."
