Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie: "Dromen is gratis"
Carlos Sainz verraste tijdens een lastige kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas vriend en vijand door P3 te pakken achter Lando Norris en Max Verstappen. De Spanjaard stond zelfs even op pole en was uiteindelijk meer dan tevreden met P3.
Na de kwalificatie sprak Sainz over zijn kwalificatie en onthulde hij dat Williams wat aanpassingen had gedaan om in de regen beter voor de dag te komen. "Ik ben altijd optimistisch, dromen is gratis. Dit circuit hebben we gekozen voor een setup voor een droge race. Tijdens VT3 hebben we wat aanpassingen gedaan die mij moesten helpen in natte omstandigheden. Dat zorgde ervoor dat ik vanaf Q1 telkens voorin meedeed. In Q3 wist ik dat op intermediates, ondanks mijn P1, de rest bij mij in de buurt zou komen, maar ik ben blij met P3."
Sainz blij met steun fans in Las Vegas
Sainz merkt verder het hele weekend al dat de fans achter hem staan, iets wat hij ook merkte toen hij naar voren kwam om het interview te doen. De fans besloten keihard te juichen. "Ik weet niet hoe ik ze moet bedanken, want elke keer als ik in de Verenigde Staten kom krijg ik veel support. Ze houden van de underdog, en volgens mij zien ze mij en Williams als een underdog. Ze zien ook dat we elke race en elk rondje sterker worden en dan is het fijn om te zien dat er veel mensen ons steunen. Ik had ze graag pole gegeven, want dan konden ze pas echt juichen."
