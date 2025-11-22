close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie: "Dromen is gratis"

Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie: "Dromen is gratis"

Lars Leeftink
Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

Carlos Sainz verraste tijdens een lastige kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas vriend en vijand door P3 te pakken achter Lando Norris en Max Verstappen. De Spanjaard stond zelfs even op pole en was uiteindelijk meer dan tevreden met P3.

Na de kwalificatie sprak Sainz over zijn kwalificatie en onthulde hij dat Williams wat aanpassingen had gedaan om in de regen beter voor de dag te komen. "Ik ben altijd optimistisch, dromen is gratis. Dit circuit hebben we gekozen voor een setup voor een droge race. Tijdens VT3 hebben we wat aanpassingen gedaan die mij moesten helpen in natte omstandigheden. Dat zorgde ervoor dat ik vanaf Q1 telkens voorin meedeed. In Q3 wist ik dat op intermediates, ondanks mijn P1, de rest bij mij in de buurt zou komen, maar ik ben blij met P3."

Sainz blij met steun fans in Las Vegas

Sainz merkt verder het hele weekend al dat de fans achter hem staan, iets wat hij ook merkte toen hij naar voren kwam om het interview te doen. De fans besloten keihard te juichen. "Ik weet niet hoe ik ze moet bedanken, want elke keer als ik in de Verenigde Staten kom krijg ik veel support. Ze houden van de underdog, en volgens mij zien ze mij en Williams als een underdog. Ze zien ook dat we elke race en elk rondje sterker worden en dan is het fijn om te zien dat er veel mensen ons steunen. Ik had ze graag pole gegeven, want dan konden ze pas echt juichen."

Gerelateerd

Carlos Sainz Williams Grand Prix van Las Vegas

Net binnen

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'
Fans reageren

Fans snappen niks van gat Norris en Piastri: 'Lando in een raket, Piastri in een boot'

  • 11 minuten geleden
  • 1
 Russell en Antonelli ontlopen diskwalificatie na technische blunder Mercedes en FIA
Papierwerk niet op orde

Russell en Antonelli ontlopen diskwalificatie na technische blunder Mercedes en FIA

  • 27 minuten geleden
  • 3
 Verstappen klaagt over gebrek aan grip en licht in Las Vegas:
Max Verstappen

Verstappen klaagt over gebrek aan grip en licht in Las Vegas: "Dit is niet hoe het hoort"

  • 31 minuten geleden
  • 3
 Vraagteken boven indrukwekkende P3 van Sainz: FIA last onderzoek in na kwalificatie
GP Las Vegas

Vraagteken boven indrukwekkende P3 van Sainz: FIA last onderzoek in na kwalificatie

  • 57 minuten geleden
Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie:
Sainz in Las Vegas

Sainz snelste coureur achter Norris en Verstappen tijdens kwalificatie: "Dromen is gratis"

  • 1 uur geleden
Norris zet stapje dichter bij WK-titel met pole in 'stressvolle' kwalificatie:
Regenachtige kwalificatie

Norris zet stapje dichter bij WK-titel met pole in 'stressvolle' kwalificatie: "Ik deed het in mijn broek"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x