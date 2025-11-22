Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas zondag vanaf de tweede plaats. Een goed resultaat volgens de Nederlander, aangezien de auto "bij lange na" niet in staat was om voor pole position te vechten.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas werd onder natte omstandigheden verreden. Het stratencircuit in de gokstad is onder droge omstandigheden al opvallend glibberig, dus het was voor de rijders een extreme zoektocht naar wat grip. Q1 werd zelfs op de full wets verreden, een compound waarbij de rijders het liefst zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Max Verstappen wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede startplaats, achter Lando Norris en voor Carlos Sainz. Oscar Piastri moest tekenen voor de vijfde tijd.

Rijden op ijs

"Het was echt ontzettend glibberig", vertelt Verstappen na afloop. "Het is hier al glibberig als het droog is, maar onder natte omstandigheden... Dit was niet leuk, dat kan ik je wel vertellen. Ik hou ervan om onder nattige omstandigheden te rijden, maar dit was meer alsof je op ijs aan het rijden was. Het duurde lang om temperatuur in de banden te krijgen. Ik denk dat we op de full wets wat competitiever waren, maar het circuit werd droger, dus we moesten naar de inters. Ik had het erg moeilijk om een beetje grip te vinden."

Erg slecht zicht

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik nam veel risico, maar het was bij lange na niet genoeg om voor pole te vechten. Maar dat we op de eerste startrij staan, is goed. Het is ons gelukt. Ik heb zin in morgen. Ik hoop dat er wat grip aan de binnenkant ligt, we zullen het zien. Het zicht was erg slecht. Als het regent, is er door deze auto's erg veel spray. Je wil minstens een gat van acht seconden voor je, anders kan je niet zien wat er voor je gebeurt."

